Babacan: Artık dünyada yüzde 100 şu ülkenin malı diye bir şey yok

Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP Ankara Milletvekili Adayı Ali Babacan, uçakta ve otomobilde Türkiye'nin kendi markasını üretmesi gerektiğini belirterek, "Yerli derken, artık dünyada yüzde 100 şu ülkenin malı diye bir şey yok. Teknolojide küreselleşmiş bir dünyadan bahsediyoruz. Önemli olan bütün bunların yöneticisi, işin sahibi olabilmek" dedi.

Babacan, A Haber yayınında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı. Babacan, yerli otomobil üretilmesine yönelik girişimlere ilişkin soruya karşılık, Türkiye'nin halen önemli bir otomobil üreticisi olduğunu söyledi.

"Önemli bir adım"

Türkiye'de üretilen otomobillerin yüzde 80-90'ının ihraç edildiğini, buna karşılık Türkiye'de kullanılan otomobillerin yüzde 85'inin ithal olduğunu belirten Babacan, Türkiye'nin kendi markasıyla otomobil üretmesinin önemli bir adım olduğunu ifade etti. Babacan, şunları kaydetti:

"Yüzde 100 şu ülkenin diye bir şey yok"

"Son açıkladığımız yerli otomobil projesiyle ilgili belki iletişimle alakalı bazı sorunlardan bahsedilebilir ama projenin özüne indiğinizde bu bir yerli marka çabasıdır. Bu çok önemlidir. Uçakta, otomobilde olsun Türkiye'nin artık kendi markasını, yerli üretimini gerçekleştirmesi önemlidir. Yerli derken, artık dünyada yüzde 100 şu ülkenin malı diye bir şey yok. Teknolojide küreselleşmiş bir dünyadan bahsediyoruz. Önemli olan bütün bunların yöneticisi, işin sahibi olabilmek."