Babacan: Akşener'e Rize'de gerçekleştirilen saldırıyı kınıyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik Rize'nin İkizdere ve Çayeli ilçesinde yapılan bir grubun tepkisini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kınayarak, Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener bugün Rize'nin İkizdere ilçesinde taş ocağı açılmasına karşı eylem başlatan köylüye destek verdi. Esnaf ziyaretinde bulunan Akşener'e bir grup tepki gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan da sosyal medya hesabından Akşener'e destek mesajı yayımladı. Babacan'ın mesajı şöyle:

"Sayın Meral Akşener’e Rize’de gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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