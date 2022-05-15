Babacan akaryakıt fiyatlarını eleştirdi: Erdoğan zammı

Partisinin üye sayısının 150 bini geçtiğini söyleyen Babacan, Eskişehir'deki Anadolu Fest'in engellenmesi konusunda da açıklamalarda bulundu. Gaziantep'teki mitinglerinin yasaklanmasına tepki gösteren Babacan, akaryakıta gelen zamlarla ilgili "Benzin, mazot eğer 20 lira civarında dolanıyorsa aradaki fark Erdoğan farkıdır, Erdoğan zammıdır" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Keçiören'deki partisinin 1. Olağan Ankara Keçiören İlçe Kongresi'nde konuştu.

Babacan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"KHK'lıların yanındayız"

"Son dönemde üye sayısı en fazla artan siyasi parti biz olduk. Tam 11 bin 693 kişi DEVA Partili oldu. Üye sayımız 150 bini aştı. Bu vesileyle üye kaydı için çaba gösteren tüm teşkilat mensuplarımızı yürekten kutluyorum.

Ülkesinin özgürlüğü için mücadele eden, etkinlikleri bile engellenen gençlerin yanındayız. Beraat ettikleri halde hakları iade edilmeyen KHK'lıların yanındayız. Ayrımcılığa uğrayan, kendisini ikinci sınıf hisseden, hor görülen tüm vatandaşlarımızın yanındayız.

"DEVA Partisi’ni yıldırmayı ancak rüyanızda görürsünüz"

Demokratik siyasete yönelen saldırıları ve siyasetçilere verilen haksız cezaları hep beraber göğüsleyeceğiz. İnsanlara haksızlık yapanları, çifte standart uygulayanları sandıkta bir güzel yeneceğiz. Seçim günü geldiğinde, tüm Türkiye’de, logomuza, damlamıza mührü öyle bir basacağız ki Beştepe’de birileri oturduğu yerden zıplayacak.

Gaziantep Demokrasi Meydanı’ndaki mitingimize önce 'uygun' diyorlar. Sonra baskı görüp verdikleri onayı iptal ediyorlar. Sözüm ona mitinge gitme zahmetini artırmak için Antep Kalealtı’da yer gösteriyorlar. DEVA Partisi’ni yıldırmayı ancak rüyanızda görürsünüz. Vatandaşımıza gerçekleri anlatınca da DEVA Partisi ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarmış. Merakla bekliyoruz. Haydi buyurun. Gidin suç duyurusunda bulunun.

"Enflasyonun artacağını herkes biliyor. Tek bilmeyen Sayın Erdoğan"

Biz işini dosdoğru yapanlarız. Ekonomiyi biz düze çıkartacağız. Bu pahalılık, bu yoksulluk, bu işsizlik bitecek. Bugün benzin, mazot dünyadaki fiyatlar kadar artsaydı bugün benzinin, mazotun fiyatının olacağı yer 9 lira, 10 liraydı.