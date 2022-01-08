Babacan: Ağızlarıyla kuş tutsalar enflasyonu düşüremeyecekler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Her defasında ‘Enflasyonu düşüreceğiz’ diyor, her defasında enflasyon daha da artıyor. 'Ben kararlıyım' demekle olmuyor bu iş. 4 yıldır aynı terane, aynı masal. İddialı bir şekilde söylüyorum. Ağızlarıyla kuş tutsalar enflasyonu düşüremeyecekler" dedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin 1. Olağan İstanbul Beşiktaş İlçe Kongresi’nde konuştu. Ülke yönetiminde güven ve istikrarın önemine değinen Babacan, “Adının İstanbul olduğu sözleşmeden çıkarsanız, mevsimlik işçi gibi TCMB Başkanı'nı değiştirirseniz güven de istikrar da olmaz” ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe'nin haberine göre,"Şu anki iktidar kendini Beştepe'ye kapatmış durumda, paralel evrenden konuşuyor” diyen Babacan şunları söyledi:

"Güvenden anladıkları, iktidarlarının güvenliği"

“Bu ülkenin en büyük sorunu şu an ülkeyi yöneten iktidar. İktidar değişsin göreceksiniz, birden zifiri karanlıktan aydınlığa geçeceğiz, göreceksiniz. Şu anki iktidar kendini Beştepe'ye kapatmış durumda, paralel evrenden konuşuyor. Ülkenin kaderi, Beştepe’nin etrafında kümelenen dar bir grubun günlük çıkarlarına endekslenmiş. Parti kongrelerinde duvara 'Güven ve istikrar' yazmışlardı. İstikrar deyince, 'koltuk istikrarı' diyorlar. Güvenden anladıkları, iktidarlarının güvenliği."

"Eğitim ve hukuk alanında adeta katliam yaptılar"

"Eğitim ve hukuk alanında adeta katliam yaptılar. Ekonomiyi geçtim, özellikle bu iki alanda tel tel dökülüyorlar. Eğitime de hukuka da ideolojik ve dar kalıplarla yaklaştılar. Maalesef sonuç ortada.



2023 hedefleri hayal oldu. Hani bizim dönemimizde, ortak akıl ve istişarenin olduğu günlerde bir slogan vardı: ‘Hayaldi, gerçek oldu’. O yakalanan gerçekler artık bu iktidar yönetimde olduğu sürece hayal."

"4 yıldır aynı terane, aynı masal"

"Her defasında ‘Enflasyonu düşüreceğiz’ diyor, her defasında enflasyon daha da artıyor. 'Ben kararlıyım' demekle olmuyor bu iş. 4 yıldır aynı terane, aynı masal. Belki güven kavramını tekrarlamam sizin için tekrar olabilir ama ben, haftalık 'güven nasıl kazanılır' diye tekrarlayacağım.



Yasakları kaldıracağız; yasakları, yoksulluğu, yolsuzluğu bitireceğiz diyenlerin daha da arttırdığı 3Y'yi biz bitireceğiz. Demokrasiyi sağlam bir zeminde işletmiyorsanız sağlıklı bir ekonomi olmaz. İddialı bir şekilde söylüyorum. Ağızlarıyla kuş tutsalar enflasyonu düşüremeyecekler. Topyekün gidecekler. Zenginlikten anladığımız 3-5 kişinin zenginleşmesi değil topyekün zenginleşmesi demek."