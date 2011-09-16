-Babacan AA'ya konuştu ANKARA (A.A) - 16.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, işsizlik rakamlarının sevindirici nitelikte olduğunu belirterek, ''Bu rakamlar, pek çok ülkenin de gıptayla baktığı rakamlar'' dedi. Babacan AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre 2011 yılı Haziran döneminde işsizlik oranının, geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan azalarak 9,2'ye gerilediğini anımsattı. Son 1 yıllık dönemde Türkiye'de çalışan sayısında yaklaşık 1 milyon 400 bin kişilik artış olduğuna dikkati çeken Babacan, ''Bu rakamlar sevindirici rakamlar. Pek çok ülkenin de gıptayla baktığı rakamlar'' dedi. Avrupa Birliği'nde de işsizlik rakamlarının açıklandığına işaret eden Babacan, orada işsizlik oranında 0,3'lük bir artış olduğunu hatırlattı. Türkiye'deki işsizlik oranının, ekonomik büyümeyle ilgili olduğunu, büyüme arttıkça işsizlik oranlarının düştüğünü ifade eden babacan, uyguladıkları istihdam politikalarının olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını kaydetti. Son 2 yıl içinde gençlerin ve kadınların istihdamının teşviki için bir çok tedbir aldıklarını, önemli uygulamaları hayata geçirdiklerini anlatan Babacan, ''Bunların güzel sonuçlarını da bu rakamlar içerisinde görüyoruz'' diye konuştu. Kur konusuna da değinen Babacan, pek çok ülkede aslında makro ekonomik dengesizliklerin sonucu olarak ''kur savaşları''nın yaşandığını söyledi. Ülkelerin ihracatlarını artırmak adına paralarının değerini düşürdüğünü, ancak bunun sonuç vermediğinin görüldüğünü söyledi. Babacan, bundan sonraki dönemde cari açık konusunun önemli olacağını, bununla ilgili geniş bir alanda reform paketi hazırladıklarını belirterek, ''Açık konusunda uzun vadede gerekli olan yapısal reformlar yapılmalı. Asıl olan Türkiye'nin rekabet gücünü artırıcı, yapısal tedbirlerdir. Türkiye'nin, 25 bin dolarlık milli gelir hedeflerken tamamen ucuz iş gücüne dayanan bir rekabet politikasını da devam ettirmesi mümkün değil'' diye konuştu. Finansal İstikrar Komitesinin, son toplantısını önceki gece yaptıklarını anlatan Babacan, her toplantıda finans sistemini mutlaka masaya yatırdıklarını söyledi.