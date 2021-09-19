Babacan: 130 milyar doları sat tüket, fiyatlar artsın; sonra kameraları çevir, kuru soğan depolarını göster

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Samsun’un Çarşamba ilçesinde esnafı ziyaret etti. Babacan’ın sorusu üzerine esnaf "Bizi de arada terörist yaptılar. Zoruma gitti o laf. Bir sorun var ortada ve çözemiyorlar” dedi. Babacan ise “Merkez Bankası’nın 130 milyar dolar dövizini gizli saklı, damatla beraber satıp tükettikten sonra döviz krizi çıksın. Fiyatlar artsın. Ondan sonra kameraları çevir, kuru soğan depolarını göster. Olacak iş mi?” diye konuştu.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Babacan, Çarşamba'da patates ve soğan satıcılarını ziyaret etti. Babacan ile esnaf arasında şu diyalog yaşandı:

“Babacan: İki yıldır patates soğan gündemde. Fiyat bir iniyor, bir çıkıyor. Bazen hükûmet hedef alıyor. Sizin de kuru soğan deponuz var mı?

Esnaf: Çöpe döktük, çok rezillik var

Babacan: Beceremiyorlar, yönetemiyorlar. Döviz kurunun kontrolünü ellerinden kaçırıp her defasında bir suçlu arıyorlar. Bazen hal esnafı suçlu oluyor bazen kuru soğan deposu bazen pazarcı esnafı

"Bizi de arada terörist yaptılar"

Esnaf: Bizi de arada terörist yaptılar. Zoruma gitti o laf. Bir sorun var ortada ve çözemiyorlar

"130 milyar doları sat tüket, sonra kameraları çevir kuru soğan depolarına"

Babacan: Merkez Bankası’nın 130 milyar dolar dövizini gizli saklı, damatla beraber satıp tükettikten sonra döviz krizi çıksın. Fiyatlar artsın. Ondan sonra kameraları çevir, ahaber kameralarını kuru soğan depolarını göster. Olacak iş mi?

Esnaf: Artık herkes biliyor artık neyin ne olduğunu."