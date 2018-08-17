Baba Zula, İzmir'de konser verdi

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi Havagazı Fabrikası\'nda düzenlediği konserde sahneye çıkan Baba Zula, hayranlarını coşturdu.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen konserlerde İzmirliler, sevilen sanatçıları çimler üzerinde dinleme şansı buluyor. Kendine has yorum tarzıyla yeni dönemin sevilen gruplarından Baba Zula\'nın konserine de ilgi büyük oldu. Grup, konserde birbirinden güzel şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Kendine has yorum ve tarzlarıyla öne çıkan Baba Zula, hem performansı, hem de renkli kıyafetleriyle yine ilgi odağı oldu.

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