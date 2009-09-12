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'Baba Zula ile sahne almaktan keyif alıyorum'

Farklı müzik tarzlarıyla önemli başarılara imza atan Baba Zula'ya bu kez sahnede oyuncu Serra Yılmaz eşlik edecek.

12 Eylül 2009 03:00

Farklı müzik tarzlarıyla, yaptıkları film müzikleriyle ve bugüne kadar çıkarttıkları 6 albümleriyle müzik dünyasında önemli başarılara imza atan Baba Zula’ya bu kez sahnede Türk sinema ve tiyatro dünyasının başarılı oyuncusu Serra Yılmaz eşlik ediyor.

Serra Yılmaz, Fransa ve İtalya başta olmak üzere birçok farklı ülkede tiyatro, sinema gibi çeşitli sanat dallarında performans göstermişti. İlk kez Baba Zula ile birlikte sahne alan sanatçı ‘’Baba Zula ile sahne almaktan müthiş keyif alıyorum. Daha önce İstanbul’da yaptığımız konserde çok eğlendik, şimdi de Fransa konserlerini büyük bir heyecanla bekliyorum’’ dedi. Paris’teki konserlerin sonuncusu, 19 Eylül’de, Fransa’da Türk yılı kapsamında gerçekleşecek.

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