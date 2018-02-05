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Baba ve oğlunu yaralayan 2 sanığa 17'şer yıl 4'er ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de geçen yıl 18 Nisan'da aralarında husumet bulunan Mehmet Doğan ile oğlu Gültekin Doğan'ı tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Resul Erkılıç ile Hüseyin Erkılıç, 17'şer yıl 4'er ay hapis cezasın

05 Şubat 2018 18:26

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de geçen yıl 18 Nisan\'da aralarında husumet bulunan Mehmet Doğan ile oğlu Gültekin Doğan\'ı tüfekle vurarak yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Resul Erkılıç ile Hüseyin Erkılıç, 17\'şer yıl 4\'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Geçen yıl 18 Nisan tarihinde merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Höyük mevkiinde Resul Erkılıç ile Hüseyin Erkılıç, aralarında husumet bulunan Mehmet Doğan (56) ile Gültekin Doğan\'a (37), iddiaya göre av tüfeğiyle ateş ederek yaraladı. Olayla ilgili gözaltına alınan Resul Erkılıç ve yeğeni Hüseyin Erkılıç tutuklandı, Şaban E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Taraflar birbirlerinde şikayetçi oldu.
3 kişi hakkında Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın bugünkü karar duşuşmasında, tutuklu sanıklar Resul Erkılıç (23), yeğeni Hüseyin Erkılıç (19), tutuksuz sanık Şaban E. (41) ve Mehmet Doğan (56) ile Gültekin Doğan (37) hazır bulundu.
Mahkemede Gültekin Doğan, “Babamla hayvan otlatıp, çay içiyorduk. Aramızda husumet olan bu kişiler geldi. Ellerinde av tüfeği vardı. Üzerimize küfür ederek yürüdüler. 3-4 el ateş ettiler. Ben olduğum yere yığıldım” şeklinde konuştu.
Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Resul Erkılıç ise, “Olay günü koyunları otlatıyordum. Sürüyü sulamaya götürdük. Onlar da çeşmenin orada çay içiyorlardı. Üzerime yürüdüler, kafama vurdular ve kavga çıktı. Yeğenim de traktörün oraya doğru beni uzaklaştırdı. Kim ateş etti bilmiyorum” ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, Resul Erkılıç ile Hüseyin Erkılıç\'ı 17\'şer yıl 4\'er ay hapis cezasına çarptırdı.
Mehmet Doğan ile oğlu Gültekin Doğan\'a ise 6 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

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