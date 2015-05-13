Baba ve oğlu birbirini öldürdü!

Kastamonu’da bilinmeyen bir nedenle tartışan 62 yaşındaki Halil İbrahim Dabanoğlu ve oğlu 45 yaşındaki Hasan Dabanoğlu, tabanca ile birbirlerine ateş etti. Baba da oğlu da hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kastamonu Doğu Çevre Yolu’nda meydana geldi. Bir süredir bilinmeyen bir nedenle aralarının açık olduğu öğrenilen Halil İbrahim Dabanoğlu, oğlu Hasan Dabanoğlu ile konuşmak için çevre yolunun kullanılmayan bölümünde buluştu. Traktörle gelen Halil İbrahim Dabanoğlu ve otomobille gelen Hasan Dabanoğlu tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yanlarındaki tabancaları çıkaran baba ve oğlu birbirlerine ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan baba ve oğluna sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hasan Dabanoğlu’nun tabancasının hala elinde olması dikkat çekti.

Ambulansla Kastamonu Dr.Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan baba ile oğul yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadılar.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.