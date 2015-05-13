T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Baba ve oğlu birbirini öldürdü!

Baba ve oğulun bir süredir bilinmeyen bir nedenle aralarının açık olduğu öğrenildi

13 Mayıs 2015 15:59

Kastamonu’da bilinmeyen bir nedenle tartışan 62 yaşındaki Halil İbrahim Dabanoğlu ve oğlu 45 yaşındaki Hasan Dabanoğlu, tabanca ile birbirlerine ateş etti. Baba da oğlu da hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kastamonu Doğu Çevre Yolu’nda meydana geldi. Bir süredir bilinmeyen bir nedenle aralarının açık olduğu öğrenilen Halil İbrahim Dabanoğlu, oğlu Hasan Dabanoğlu ile konuşmak için çevre yolunun kullanılmayan bölümünde buluştu. Traktörle gelen Halil İbrahim Dabanoğlu ve otomobille gelen Hasan Dabanoğlu tartışmaya başladı. Tartışma sırasında yanlarındaki tabancaları çıkaran baba ve oğlu birbirlerine ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan baba ve oğluna sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hasan Dabanoğlu’nun tabancasının hala elinde olması dikkat çekti.

Ambulansla Kastamonu Dr.Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan baba ile oğul yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadılar.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

ETİKETLER

baba ve oğulsilahlı kavgabirbirini öldürdükastamonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24