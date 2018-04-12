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Baba ve iki oğlunun cenazeleri, 30 metreden çıkarıldı (2)

OTOMOBİL ÇIKARILDI, CENAZELER ALINDI Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, baraj gölüne düşen otomobilin içinde Musa Hoşça ile çocukları Umut ve Ebubekir Hoşça'nın cenazelerine ulaşıldı

12 Nisan 2018 14:03

OTOMOBİL ÇIKARILDI, CENAZELER ALINDI
Adana\'nın Saimbeyli ilçesinde, baraj gölüne düşen otomobilin içinde Musa Hoşça ile çocukları Umut ve Ebubekir Hoşça\'nın cenazelerine ulaşıldı. Vinç yardımı ile 30 metre derinlikten çıkarılan otomobildeki cesetler, görevliler tarafından aracın içinden alındı.
Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
ANNESİNİN MEZARINA GELMİŞ
3 çocuğuyla birlikte yaşamını yitiren Musa Hoşça\'nın Kayseri\'den, Saimbeyli ilçesine bağlı Karakuyu köyüne annesi Elif Hoşça\'nın mezarını ziyarete geldiği ortaya çıktı. Mezarlık ziyareti sonrası kardeşi Haşim Hoşça\'yı ziyaret için Kozan ilçesine gittiği öğrenilen Musa Hoşça\'nın yolda direksiyon kontrolünü yitirerek gölete aracıyla düştüğü belirtildi. Feke Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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