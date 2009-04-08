T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Baba ve iki oğluna esrar gözaltısı

Samsun'da bir baba ve iki oğlu esrar ve hint keneviri tohumu bulundurmaktan gözaltına alındı.

08 Nisan 2009 03:00

Samsun'un Salıpazarı İlçesi'nde 75 yaşındaki Celal K. ile oğulları 41 yaşındaki Ramadan ve 39 yaşındaki Mustafa K.'yı, 1 kilogram esrar ve 900 gram hint keneviri tohumuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma, bugün Salıpazarı İlçesi Cemilli Köyü'nde Celal K.'ya ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada sigara içine yerleştirilerek satışa hazır hale getirilen 1 kilogram esrar, 900 gram hint keneviri tohumu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Jandarma, Celal K. ile birlikte oğulları Ramadan ve Mustafa K. gözaltına aldı. Zanlılar, yapılan sorgulamalarında satıcı olmadıklarını esrarı kendilerinin yetiştirip içtiğini söyledi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24