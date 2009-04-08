Baba ve iki oğluna esrar gözaltısı

Samsun'un Salıpazarı İlçesi'nde 75 yaşındaki Celal K. ile oğulları 41 yaşındaki Ramadan ve 39 yaşındaki Mustafa K.'yı, 1 kilogram esrar ve 900 gram hint keneviri tohumuyla yakalanarak gözaltına alındı.



Bir ihbarı değerlendiren jandarma, bugün Salıpazarı İlçesi Cemilli Köyü'nde Celal K.'ya ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada sigara içine yerleştirilerek satışa hazır hale getirilen 1 kilogram esrar, 900 gram hint keneviri tohumu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Jandarma, Celal K. ile birlikte oğulları Ramadan ve Mustafa K. gözaltına aldı. Zanlılar, yapılan sorgulamalarında satıcı olmadıklarını esrarı kendilerinin yetiştirip içtiğini söyledi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

