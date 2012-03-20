Baba ve 4 yaşındaki oğlunun birer gün arayla kahreden ölümü

T24 - Elazığ'ın Kovancılar İlçesi'nde 4 gün önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Mücahit Yılmaz'ın 4 yaşındaki oğlu Efecan Yılmaz da, bugün kent merkezinde kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Elazığ'da bugün saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada 4 yaşındaki Efecan Yılmaz'ın feci şekilde yaşamını yitirmesi, beraberinde bir dramı da ortaya çıkardı. Elazığ kent merkezinde bir mobilyacıda döşemecilik yapan Mücahit Yılmaz, henüz 18 yaşında evlendiği eşinden yaklaşık 3.5 yıl önce dünyaya gelen oğlu Efecan 2 aylıkken ayrıldı. Mücahit Yılmaz, 4 gün önce Kovancılar İlçesi'ne bağlı Yarımca Beldesi'nde bulunan annesinin mezarını ziyaretten dönerken, Mollakendi Beldesi yakınlarında kullandığı araçla yol kenarında park halindeke bir otomobile çarptı. Kazada Yılmaz, yaşamını yitirdi.

Aile bu acıyı yaşarken, bugün meydana gelen bir başka kazada Yılmaz'ın oğlu Efecan'ın da yaşamını yitrmesiyle yıkıldı. Kızılay Mahallesi Nasuh Sokak üzerindeki evlerinin önünde oynayan Efecan Yılmaz, yolun karşısına geçmeye çalışırken, H.E. yönetimindeki 23 AK 407 plakalı çimento yüklü kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

75 yaşındaki Mahmut Şah Yılmaz, oğlu Mücahit'in acısını yaşarken bu kez çimento yüklü kamyon altında kalarak ölen torunu Efecan'ın ölümüyle sinir krizleri geçirdi. Acılı Yılmaz ailesi fertleri ve mahalle sakinleri, Efecan'ın ölümü üzerine mahalleden geçen kamyon soförlerine tepki göstermesi üzerine olay yerine çevik kuvvet sevk edildi. Polisin müdahalesiyle öfkeli kalabalık sakinleştirildi.

Oğlu Mücahit ve torunu Efecan'ı kaybetinin acısıyla sarsılan Mahmut Şah Yılmaz, kamyon sürücülerine ve bu kamyonların mahalle arasından geçmesine izin verilmesine tepki göstererek, "Bizler fakir insanlarız, bakın görün bu kazada da bizler suçlu çıkacağız. Daha oğlumun taziyesini bitirmeden bu kez torunumun cenazesiyle karşılaştım. Hangi yürek dayanır bu acıya ?" dedi. Fenalık geçiren Mahmut Şah Yılmaz, hastaneye kaldırıldı.

Efecan Yılmaz'ın ölümü ile ilgili kamyon sürücüsü H.E. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.