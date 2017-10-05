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Yaşam

Baba tartıştığı 3 oğlunu tabanca ile yaraladı

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

05 Ekim 2017 11:24

Gümüşhane'de 68 yaşındaki Necati Özdamar, evde tartıştığı 3 oğlunu tabancayla vurdu, ardından sağlık ekiplerine haber verdi. Kardeşlerden birinin durumu ağır.

Gümüşhane'de yaşayan emekli Necati Özdamar (68), henüz bilinmeyen bir nedenle, Bağlarbaşı Mahallesi Turgut Yücel Sokak'taki evde çocukları Recep (40), Sait (42), ve Hicabi Özdamar’la (44) tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kendisini yatak odasına kilitlemek isteyen baba Özdamar, yanına gelmek isteyen çocuklarına belinden çıkardığı tabancayla ateş etti.

3 kardeş kanlar içerisinde yere yığılırken, baba Özdemir daha sonra 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Babalarının açtığı ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla yaralanan 3 kardeş ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde şok geçiren baba Özdemir ise polislerce gözaltına alındı. 

Olayda göğsünden yaralanan Hicabi Özdamar’ın durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer iki kardeşin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gümüşhanebabaoğullarını tabancayla vurduNecati Özdamar

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