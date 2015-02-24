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Yaşam

'Baba sen beni vurdun ama ben seni çok seviyorum'

Kadıköy'de babası tarafından vurularak öldürülen Yakup Karataş'ın son sözleri duyanları üzdü

24 Şubat 2015 09:33

İstanbul’da bir babayla oğlunun kavgası, dramatik bir sonla bitti. Kadıköy’de kafe işleten Yakup Karataş (21), cumartesi işyerindeyken 23.00 sıralarında, kafenin mülk sahibi de olan babası Seyfullah Karataş geldi. 

İddiaya göre alkollü olan babasını gören Yakup Karataş kafeden çıkıp gitti. Bir saat sonra dönen oğul, babasına sarıldı, bir şeyler içip içmeyeceğini sordu. Ancak baba Seyfullah Karataş, küfürle yanıt verdi. 

Hürriyet't yer alan habere göre, oğlundan kredi kartlarını isteyen baba, ‘Hayır’ yanıtını alınca, belindeki silahı çıkarıp oğlunu göğsünden vurdu. Hastaneye kaldırılan Yakup Karataş kurtarılamadı. Baba ise gözaltına alındı. Oğlunu Karacaahmet Mezarlığı’nda dün toprağa veren anne Öznur Aksu, “Ölmeden önce de son sözleri ‘Baba sen beni vurdun ama ben seni çok seviyorum’ olmuş” diye gözyaşı döktü.

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