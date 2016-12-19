Baba şehit haberini vermeye gelen yetkililere sordu: Fatih mi, Ferhat mı?

Fırat Kalkanı harekâtında El Bab bölgesinde Türk askerlerine yapılan bombalı araçlı saldırı sonucu uzman onbaşı Fatih Olcay şehit oldu, 9 asker yaralandı. Şehit haberini vermek için Afyonkarahisar'daki baba evine giden yetkililere baba Ramazan Olcay "Fatih mi Ferhat mı şehit oldu" sorusunu sordu.

Fırat Kalkanı harekâtında bombalı araçla saldırı; 1 asker şehit, 9 yaralı

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı harekatının 118’inci gününde 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre, harekatın 118’inci gününde IŞİD'li 218 hedefi karadan ve havadan bombalanarak imha edildi. Harekâtta 11 terörist etkisiz hale getirildi, Özgür Suriye Ordusu’nun da 4 askeri yaralandı. Harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, şöyle dendi:

"DEAŞ’dan bombalı araçla saldırı"

"Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 11 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 muhalif yaralanmıştır. DEAŞ terör örgütünün El Bab meskun mahallinde gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısı sonucu ÖSO unsurlarına destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kahraman 1 personelimiz maalesef şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, TSK personelimize ve yüce milletimize baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 156 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak baskı altında tutulmuş/ imha edilmiş/ etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 52 hedef imha edilmiştir."

Silah depoları vuruldu

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye'nin kuzeyindeki devam eden Fırat Kalkanı harekatında, IŞİD'e ait aralarında silah depolarının da bulunduğu 208 hedefin imha edildiği belirtildi.

Fırat Kalkanı harekatında şehit olan uzman çavuş Fatih Olcay'ın, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki babevinde yas var.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Erhan Günay, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile askeri yetkililer, şehadet haberini vermek için şehit Olcay'ın (23) Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesindeki evine geldi.

Kapıyı açtı, ağlamaya başladı

Kapıyı açtığında yetkilileri karşında gören şehidin babası Ramazan Olcay, içeri girerek ağlamaya başladı. Anne Emine Olcay da "Kuzum, Kuzum benim" diye balkonda ağladı. Diğer oğlu da Silopi'de askerlik yapan babanın, şehadet haberini vermeye gelen yetkililere, "Fatih mi Ferhat mı şehit oldu?" diye sorduğu, aldığı cevabın ardından gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi.

Telefonda helallik istemiş

Şehit Olcay'ın gece 02.00'de baba Ramazan Olcay'ı telefonla aradığı, "Baba, El-Bab'a gidiyoruz, bilmediğimiz bir yer, hakkını helal et" dediği belirtildi.

Haberin duyulması üzerine şehidin yakınları ve komşuları babaevine geldi, eve dev Türk bayrağı asıldı. Bekar olan Fatih Olcay'ın 4 kardeşi bulunduğu ifade edildi.