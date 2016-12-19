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Fırat Kalkanı harekâtında bombalı araçla saldırı; 1 asker şehit, 9 yaralı

TSK: IŞİD'e ait aralarında silah depolarının da bulunduğu 208 hedef imha edildi

19 Aralık 2016 11:54

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 118'inci gününde Suriye'nin El Bab bölgesinde, bombalı araçla yapılan IŞİD saldırısında 1 Uzman Çavuş şehit olurken, 9 asker de yaralandı.  

Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi ile durumu ağır olan 1 asker helikopterle Gaziantep'e getirildi. Yaralı asker, Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. 8 yaralı ise sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Yaralı askerlerin tedavileri devam ediyor.

208 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yayımlanan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı harekâtında, IŞİD'e ait aralarında silah depolarının da bulunduğu 208 hedefin imha edildiği bildirildi.

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