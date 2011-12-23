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Dünya

Baba Sarkozy'den Erdoğan'a cevap: İddialar Gülünç!

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Babası, Başbakan Erdoğan'ın...

23 Aralık 2011 02:00

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Babası, Başbakan Erdoğan'ın 'Cezayir soykırımındaki rolüyle' ilgili iddialarını 'gülünç' olarak yorumladı.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre; Başbakan Erdoğan’ın bugün “Müslüman Toplumlarda Değişim ve Kadının Rolü Konferansı”nda Fransa cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin babası Pal Sarkozy ile ilgili sözlerine cevap geldi.  


Erdoğan'ın sözleri için göresele tıklayınız...

Erdoğan’ın "Cezayir’de 1945 yılından itibaren tahminen nüfusun yüzde 15’i orada Fransızların katliamına uğramıştı. Bu bir soykırımdı. Cezayirliler fırınlarda topluca yakıldı. Eğer Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Sarkozy bu soykrımı bilmiyorsa, gitsin babası Sarkozy’ye sorsun. Babası, 1940’larda Cezayir’deki Fransız lejyonunda askerlik yaptı. Eminim ki oğluna katliam hakkında söyleyecek çok sözü vardır." Sözleri üzerine Fransız basınına açıklama yapan baba Sarkozy, o dönemde lejyoner olduğunu kabul ederken Marsilya’nın ötesine hiç geçmediğini iddia etti. 

O dönemle ilgili bütün gerçekleri belgeleriyle birlikte kitabında anlattığını söyleyen Pal Sarkozy ‘Lojyonda sadece 4 ay kaldım. ‘Tant de vie’ kitabımı alın, orada tüm belgeler var.’ Dedi. 

Pal Sarkozy, Erdoğan’ın iddialarını da ‘gülünç' olarak niteledi. 


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