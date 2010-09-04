Baba Öz: 'Biyopside kanser çıkmadı'

T24 - ‘Kolon kanseri oldu’ iddiasıyla dünyayı ayağa kaldıran Mehmet Öz’ün babası Prof. Öz “Bağırsaklarında polip vardı, alındı. Biyopsi temiz çıktı” açıklamasını yaparak, oğlunun kanser olmadığını açıkladı.





Sağlıklı yaşamın ‘gurusu’ olarak tanınan ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz’ün kendi şov programı için yaptırdığı kolonoskopide, bağırsaklarında polip belirlenmesi ‘kanser oldu’ haberlerine dönüştü.





Geçtiğimiz hafta büyük kızı Daphne Öz’ü evlendiren Mehmet Öz’ün kanser olmadığı müjdesini ise babası Prof. Dr. Mustafa Öz verdi. Göğüs ve damar cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz, hem iş hem de ilk torununun düğünü için gittiği Amerika’da böyle bir sürprizle karşılaştığı için şaşırsa da “Mehmet’in, kontrol amaçlı yaptırdığı kolonoskopide bağırsaklarında polip olduğu belirlendi. Poliplerin biyopside herhangi bir kanserojen oluşum bulunmadığı tespit edildi. Kendisi gayet iyi” dedi.



Yaşadıklarını People dergisine anlattı

Oğlunun ABD’de bugün çıkacak ünlü People dergisine kapak olduğunu belirten baba Öz “Oğlum yaşadığı süreci People’da anlattı. Kanser şüphesi bulunmasına rağmen aile olarak moralimizi bozmadık. Dillere destan da bir düğün yaptık” diye konuştu.





Belli yaşlardan sonra herkesin bazı tetkikleri yaptırması gerektiğini vurgulayan Prof. Öz sözlerini şöyle noktaladı: Mehmet, her 50 yaşındaki insanın yapması gerektiği gibi kontrol amaçlı kolonoskopi yaptırdı. Kanser olabilirdi. Ama erken teşhis olacaktı. Normal olan, biyopside temiz çıksa bile ertesi yıl tekrar kontrol yaptırmaktır ki oğlum da aynısını yapacak.



