Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu

Kenan İmirzalıoğlu ile 4 sene önce nikâh masasına oturan Sibel Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Baba olmanın heyecanını yaşayan İmirzalıoğlu, eşinin hamilelik süreciyle ilgili ilk kez konuşarak çok mutlu olduklarını söyledi.



Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016 yılında nikâh masasına oturdu. Evliliklerini basından uzak yaşayan ikiliden bebek müjdesi geldi. Önceki gün Emirgan'da görüntülen İmirzalıoğlu, bebekleri hakkında merak edilenleri anlattı.

"Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız"

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu "Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız. Allah sağlıklı olarak kucağımıza almayı nasip etsin. Herkes bu zamanda zorluklar yaşıyor. İnşallah biz de rahat bir şekilde atlatacağız. Hastanelerimiz daha sağlıklı hale gelecek. Sinem'in de keyfi yerinde gayet sağlıklı çok mutluyuz."



Kenan İmirzalıoğlu, kızlarının ismi konusunda ise birkaç alternatif olduğunu söyledi.