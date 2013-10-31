Baba olmak isteyenlere havuç tavsiye edildi

Sağlıklı spermin sırrının havuç olduğu ortaya çıktı. Araştırmalara göre, sarı ve turuncu renkli sebze ve meyveler sperm kalitesini artırıyor.

ABD'deki Harvard Üniversitesi'nin liderliğinde birçok ülkeden bilim insanlarının katıldığı bir araştırma, sarı ve turuncu renkli meyve ve sebzelerin erkeklerde doğurganlığı artırdığını, en yararlı besinler arasında ilk sırada ise havucun geldiğini gösterdi.

Hürriyet'te yeralan bir habere göre, bilim insanları havuçtaki, renk veren karotenoid kimyasalının sperm kalitesini diğer sebze ve meyvelerden daha fazla artırdığını belirtti. Havuçta bulunan antioksidanların hücre zarları ve DNA'ya zarar verebilen serbest radikallari de etkisiz hale getirdiğini vurguladılar.

Araştırmaya katılan 200 genç erkekten çeşitli meyve ve sebzeleri yemesi istendi. Sarı ve turuncu renkli yiyeceklerin spermleri daha güçlü hale getirdiği, domates gibi kırmızıların ise spermlerdeki anormallikleri azalttığı görüldü. Ancak havucun normal spermin hareket gücünü yüzde 8-10 artırdığı ve erkeklerin baba olma şansını yükselttiği belirlendi.

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