Baba-oğulun 'basın açıklaması' düellosu

T24 - İzmir'de üye olduğu sol görüşlü derneklerden vazgeçmesi için babası tarafından bir türlü ikna edilemeyen B.E., babasıyla bu kez basın toplantısında tartıştı.



Buca İlçesinde meslek lisesinde okuyan 17 yaşındaki B.E., geçen mart ayında, aşırı sol görüşlü oldukları belirtilen grupların düzenlediği konsere gittikten sonra onların siyasi görüşlerine sempati duymaya başladı.



Sık sık bu grupların etkinliklerine katılan ve geçen temmuz ayında da arkadaşlarıyla Marmaris’e tatile gideceğini söyledikten sonra Kocaeli Kandıra’daki kampa katılan B.E.’nin babası da, oğlunu bu gruptan kurtarmak için karşı mücadele başlattı. Oğlunun katıldığı tüm basın açıklamaları ve etkinlikleri takip eden baba İsmail E., onu her seferinde grup üyelerinin yanından alıp eve götürdü.



Son olarak da, yine oğlunun katıldığı basın açıklamasının hemen ardından karşı açıklama yaparak, oğlunun terör örgütü elemanlarınca kandırıldığını, başka amaçlar için kullanılmak istendiğini söyledi.





Haberlere tepki gösterdiler



Baba İsmail E.’nin, bu açıklamasının haber yapılmasının ardından B.E. ile bir dernek üyesi 8 kişi, basın açıklaması yaptı. Grup üyelerinin yaptığı açıklamada söylediği, babasına yönelik "polisin kuklası, işbirlikçi" gibi sözlere hiçbir tepki göstermeyen ve arkadaşlarını destekleyen B.E., kendisinin kandırılmadığını, parasız eğitim için, demokrasi için mücadele ettiğini, asıl babasının kandırıldığını, polislerce kullanıldığını öne sürdü.



Açıklama sırasında bir kez daha oğlunun yanına gelen İsmail E., eve dönmesini istedikten sonra, "Oğlumu ve bu gençler kandırılmış durumda. Beyinleri yıkanmış, bir baba olarak mücadele ediyorum ama oğlumu suç işleme eğiliminden kurtaramıyorum. Bana karşı çıkıyor. Bomba düzenekleriyle tutuklanmış bu gruba bağlı kişiler cezaevinden oğluma mektup yazarak, onu yanlarında tutmaya çalışıyorlar. Anne ve babalar çocuklarının kandırılmasına izin vermesin. Oğlumu kurtarmak için elimden gelen tüm mücadeleyi göstereceğim" dedi.



Babası İsmail E.’nin söylediklerini kabul etmeyip, onunla tartışan B.E., grup üyesi arkadaşlarıyla birlikte ayrıldı. İsmail. E. de, gerekirse oğlu için açlık grevine bile başlayacağını dile getirdi.