Baba-oğula kaplan saldırısı

T24- Çin’in kuzey kesimindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian’daki hayvanat bahçesinde kaplanların saldırısına uğrayan baba ölürken, oğlu hafif yaralandı.



Çinling Vahşi Hayat Parkı yetkililerinden Ciao Congling, 45 yaşındaki baba ile 17 yaşındaki oğlunun dün öğlen saatlerinde beş kaplanın saldırısına uğradığını belirtti.



Şinhua haber ajansı, babanın başından ve omzundan ısırıldığını bildirdi.



Kısa süre önce üniversiteye giriş imtihanlarına katılan Zhang soyadlı oğlu ise kaplanların bulunduğu bölümün kapısının açık olduğunu ve gezmek için içeri girdiklerini söyledi. Yetkililer de, kapıda uyarı levhası asılı olduğunu ileri sürdü.