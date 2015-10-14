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Baba-oğul Erdoğanlar Londra sokaklarında

Grafitinin, dünyacca ünlü sokak sanatçısı Banksy tarafından yapıldığı iddia edildi

14 Ekim 2015 21:54

Londra’nın Harringay bölgesindeki bir duvara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ı konu alan bir grafiti yapıldı. Baba oğul Erdoğanlar için "hırsız" imasında bulunan çalışmanın, sokak sanatçısı Banksy tarafından yapıldığı iddia edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra’da, Türkiye ve Kürt coğrafyasından göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Harringay’in en işlek caddesi Green Lanes üzerinde yer alan ve Tayyip Erdoğan'ı delik bi çuvalla para taşırken, oğlu Bilal Erdoğan'ı ise dökülen paraları toplarken resmeden grafitinin, dünyaca ünlü sokak ressamı Banksy tarafı tarafından yapılmış olabileceği iddia edildi. 

Sanatçının, son işlerini yayımladığı resmi internet sitesinde, Erdoğan grafitisiyle ilgili bir duyuru yapılmadı. Banksy'nin sitesinde ise klişe "eğlence parkları"ndaki klişeleri deforme ederek kendine özgü bir "Disneyland" yaratan sanatçının son işi Dismaland'ın tanıtım videosu yer alıyor.

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