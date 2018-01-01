Baba- oğul birlikte yüksek lisans yapıyor

Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ\'un Hasköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Yaşar Özden (57) oğlu Özmen Özden (34) ile birlikte Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisans eğitimi alıyor.

Muş\'un Hasköy ilçesinde 7 çocuk babası Yaşar Özden, güvenlik görevlisi olan oğlu Özmen Özden ile aynı üniversitede yüksek lisansa başladı. Anadolu Üniversitesi Kamu yönetimi bölümünden 2015-2016 yıllarında mezun olan baba-oğul şimdi birlikte aynı sırayı paylaşıyor. Okumanın yaşı olmadığını belirten Yaşar Özden, akşamları oğlu ile birlikte üniversiteye geldiklerini söyledi. Dersleri aksatmadan takip ettiğini söyleyen Yaşar Özden, \"Eskiden gaz lambası altında ders çalışıyorduk. Şimdi bütün imkanlara sahibiz. Oğlumla fakülteye beraber gidip geliyoruz. Atalarımızın bir sözü var. \'Eğitim beşikten mezara kadar devam eder\' diye, bizde bunu sürdürüyoruz. Çocuklarım bu yaşta neden okuduğumu soruyor. Ben de \'bırakın bu dünyada benim sermayem eğitimim olsun\' diyorum. Dünyanın en mutlu insanı benim\" diye konuştu.

Babası ile birlikte 2 yıllık yüksek lisans eğitimlerine bu yıl başladıklarını aktaran Özmen Özden ise babası ile aynı sırayı paylaşmanın gurur verici olduğunu vurguladı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Kıran da baba oğulun aynı bölümde aynı sırayı paylaşarak eğitim görmelerinin kendilerini sürpriz olduğunu anlattı. Kıran şunları söyledi:

\"Baba oğulun birlikte yüksek lisans yapması bize mutluluk kaynağı oldu. Atalarımızın dediği gibi \'okumanın yaşı yoktur.\' Hakikaten okumanın yaşı olmadığın en güzel örneği bu sınıfta. Kendi hayatları, gelecek nesiller açısından çok güzel bir anı olarak kayda geçecektir. Derslerini aksatmıyorlar ve çok azimliler.\"

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