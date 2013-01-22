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Yaşam

Baba, oğlunun kullandığı kamyona çarptı hayatını kaybetti

Karabük Yerlikaya Tüneli'nde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

22 Ocak 2013 10:26

Karabük'te, oğlunun kullandığı taş yüklü kamyona otomobiliyle çarpan baba hayatını kaybetti.

Karabük Yerlikaya Tüneli'nde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Çarpışan kamyon ve otomobilin sürücülerinin baba-oğul olduğu ortaya çıktı.

Babasının bulunduğu otomobille çarpışan kamyon sürücüsü gencin yaşadığı şok güvenlik kamerasına yansıdı.

Yerlikaya Tüneli gririşindeki kaza, taş yüklü kamyonun karşı yönden gelen otomobile çarpmasıyla gerçekleşti.

Kazanın ardından devrilen kamyondan çıkan 25 yaşındaki Coşkun İncebacak, aracıyla çarptığı otomobile doğru koştu ve araçtaki kişinin babası olduğunu öğrenince ise büyük şok yaşadı.

Otomobili kullanan 52 yaşındaki Nurettin İncebacak, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü Coşkun İncebacak ise hastaneye kaldırıldı.

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