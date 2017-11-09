Baba mesleği demirciliği 70 yıldır yapıyor

Hüsnü Ümit AVCI/DİVRİĞİ (Sivas),(DHA)- SİVAS\'ın Divriği ilçesinde 77 yaşındaki Mustafa Yılmaz, 7 yaşında başladığı baba mesleği demirciliğe 70 yıldır devam ediyor. İlerleyen yaşına rağmen zorlu işleri başarıyla yapan Yılmaz, \"Bu işlere yeni nesil meraklı değil. Bizler son temsilcileriyiz\" dedi.

Sivas\'ın Divriği ilçesinde oturan evli 1 çocuk babası Mustafa Yılmaz, 1947 yılında 7 yaşındayken babası Mehmet Galip Yılmaz\'ın yanında demircilik işine başladı. Babasının yanında demircilik öğrenen Yılmaz, 30 yıl dükkanda çalıştıktan sonra 1977 yılında Divriği Demir Çelik Fabrikası\'nda işe girdi. 1992 yılında buradan emekli olan Yılmaz, yeniden baba mesleğine devam etti. Kemenkeş Mahallesi\'ndeki dükkanında çalışan Yılmaz, bakır işi, soba, demir boru tamiri, kazan tamiri, gibi işleri ilerleyen yaşına rağmen itinayla yapıyor.

7 yaşında babasının yanında meslekle tanıştığını söyleyen Yılmaz, \"Babamın yanında çalışarak bu mesleğe alıştım. Okula gidiyordum. Okuldan sonra da devam ettim. 1977 senesinde Divriği Demir Çelik İşletmesi\'ne işçi olarak girdim. 1992 yılında buradan emekli oldum. Bu çalışmış olduğum dükkan satılıktı. 1994 yılında aldım ve bu mesleğe devam ettim. Geçimimi buradan sağladım. 2 çocuğum vardı, bir kız bir erkek. Kızım vefat etti. Oğlum da Sivas Demir Çelik Fabrikası\'ndan emekli oldu\" dedi. Mesleğin zorluklarına değinen Yılmaz, \"Zor bir meslek, ancak çok şükür kazancımız da iyi. Çalışırsan bir şeyler olur ama çalışmazsan zaten bir şey yok. Ben dinamikliğimi çalışmaya borçluyum. Gençlere de tavsiyem çalışsınlar. Özellikle sigara içmesinler. Ben 1963 yılında sigarayı bıraktım ve o zamandan beri ağzıma sürmedim\" dedi.

\"MESLEK BİZİMLE BİRLİKTE BİTECEK\"

İlçede artık bu tür mesleklere ilgi gösterilmediğini belirten Yılmaz, \"Bu mesleğe heves edip çalışanlar artık yok.Bu işlere yeni nesil hevesli değil. Çırak bulamıyoruz ve bu konuda açılan yeni dükkanlar da yok. Bizimle beraber bu meslek de bitecektir. Çünkü artık üretmeye değil herkes hazırı kullanmaya alışmış\" dedi.

İlçe sakinleri de Mustafa Yılmaz\'ın ilçedeki simge esnaflardan biri olduğunu belirterek, ilerleyen yaşına rağmen gayret ve azmini takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

FOTOĞRAFLI