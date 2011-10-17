Baba Mehmet Tursun: Oğlumun vurulması değil kaza öne plana çıkarıldı





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - İzmir'de “dur'' ihtarına uymadığı gerekçesiyle uyarı ateşi açılması sonucu yaşamını yitiren 20 yaşındaki Baran Tursun davasında çıkan karar mücadeleyi bir an bile bırakmayan baba Mehmet Tursun’u isyan ettirdi. Bir polisin 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı dava da 10 polis beraat etti.







AİHM’e başvurusu yapan Mehmet Tursun, önümüzdeki günlerde Başbakan Tayyip Erdoğan’la görüşmek istediğini söyledi. “Böyle bir haksızlık, adaletsizlik olur mu” diyen Tursun, Erdoğan’la görüşmesinde rapor aşamasında dönen entrikaları belgeleriyle anlatmayı amaçlıyor. Tursun, “Belgeleri göstereceğim. Adalet yolunda vicdanına sesleneceğim” diyor.



İzmir, Karşıyaka ilçesi Bayraklı semtinde, 25 Kasım 2007'de, polis ekiplerinin ''dur'' ihtarına uymadığı için kovaladıkları Baran Tursun yönetimindeki 35 AL 9207 plakalı araç, ağaçlara ve elektrik direğine çarpmıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve başının arka kısmında kurşun yarası olduğu belirlenen Tursun, bir süre yaşam destek ünitesine bağlı tutulduktan sonra yaşamını yitirmişti.



Kovalamaca sırasında uyarı ateşi açtığı iddiasıyla gözaltına alınan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan polis memuru Oral Emre Atar ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, yargılama sonunda 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Delilleri kararttıkları iddiasıyla yargılanan polis memurları ise beraat etmişti.

“Polis hakkında açılan davalarda ceza yok”



Baran Tursun davasında çıkan karar üzerine AİHM’e gidildi. Mehmet Tursun, “Polis hakkında açılan davaların tümü ya cezasızlıkla sonuçlanıyor, ya da biricik evladımız Baran Tursun davasında olduğu gibi sembolik cezalarla sonuçlanıyor” dedi.



Tarafın devlet olduğu davaların tümünde yargıçların neredeyse yüzde 99’unun kendini ‘devletin adamı' olarak gördüğüne dikkat çeken Mehmet Tursun, “Baran Tursun davasını AİHM’e yargıçların bu devletçi anlayışını terk etmelerine dikkat çekmek için götürdük”.





