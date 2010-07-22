Baba korkusundan polise çarpıp kaçtı

T24- Babasına ait 16 F 2128 plakalı otomobille İnegöl’den Bursa’ya gelen Davut K. (19), internetten tanıştığı kız arkadaşı A.A. (17) ile Şirinevler Mahallesi’nde buluştu.





Otomobille gezintiye çıkan çift, Eğitim Caddesi üzerinde alkol kontrolü yapan polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu Davut K. yönetimindeki otomobil, 152 Evler Mahallesi’nde çıkmaz bir sokakta kıstırıldı.





Kız arkadaşının, babasının kendisiyle birlikte olduğunu bilmediğini, yakalanırlarsa çok kızacağını söylemesi üzerine Davut K, ekip aracından inerek kendilerine doğru gelen Asayiş Şube Ekipler

Amirliğinde görev yapan polis memuru İsmail Özuslu’ya (35) çarparak, tekrar kaçmaya başladı.





Davut K. ve kız arkadaşı A.A, Kestel Kavşağı’nda polis ekiplerinin trafiği kesmesi üzerine gözaltına alındı.





Yaralı polis memuru İsmail Özuslu, Şevket Yılmaz Devlet Hastahanesinde tedavi altına alındı. Vücudunda ezik bulunduğu öğrenilen polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.





