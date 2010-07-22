T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Baba korkusundan polise çarpıp kaçtı

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde, kız arkadaşının, yakalanırlarsa babasının kendisine çok kızacağını söylemesi üzerine polis kontrolünden ka&c

22 Temmuz 2010 03:00

T24- Babasına ait 16 F 2128 plakalı otomobille İnegöl’den Bursa’ya gelen Davut K. (19), internetten tanıştığı kız arkadaşı A.A. (17) ile Şirinevler Mahallesi’nde buluştu.


Otomobille gezintiye çıkan çift, Eğitim Caddesi üzerinde alkol kontrolü yapan polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu Davut K. yönetimindeki otomobil, 152 Evler Mahallesi’nde çıkmaz bir sokakta kıstırıldı.


Kız arkadaşının, babasının kendisiyle birlikte olduğunu bilmediğini, yakalanırlarsa çok kızacağını söylemesi üzerine Davut K, ekip aracından inerek kendilerine doğru gelen Asayiş Şube Ekipler
Amirliğinde görev yapan polis memuru İsmail Özuslu’ya (35) çarparak, tekrar kaçmaya başladı.


Davut K. ve kız arkadaşı A.A, Kestel Kavşağı’nda polis ekiplerinin trafiği kesmesi üzerine gözaltına alındı.


Yaralı polis memuru İsmail Özuslu, Şevket Yılmaz Devlet Hastahanesinde tedavi altına alındı. Vücudunda ezik bulunduğu öğrenilen polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24