Baba kız uyuşturucuyla yakalandı

Atatürk Havalimanı’nda şüphe üzerine gözaltına alınan Abbas K.C’nin (60) valizinin içinden 11 kilo 300 gram afyon sakızı çıktı. Valizi yurtdışına çıkarmak için beklerken babasının yakalandığını görünce kaçan Marjdan K.C (35) ise 08.25’teki Almanya uçağının kalkmasına 10 dakika kala yakalandı.



İstanbul Atatürk Havalimanı’nda önceki gün x-ray cihazından geçen 60 yaşındaki Abbas K.C’nin şüpheli ve panik davranışları dikkat çekti. Narkotik Şube Müdürlüğü’ne bağlı profil takip uzmanları Abbas K.C’yi gözaltına aldı. Bu kişinin valizinde yapılan aramada ise zulalanmış halde 11 kilo 300 gram afyon sakızı bulundu. Yapılan sorgulamada İran’daki bir petrol rafinerisinden emekli Abbas K.C’nin valizi kızına teslim edeceği öğrenildi. Baba, kurye görevi gören kızı Alman vatandaşı Marjdan K.C’nin (35) afyon sakızını 08.25’te kalkacak uçakla Almanya’ya götüreceğini söyledi. Bu bilgi üzerine narkotik polisi, hareket etmesine çok az bir süre kalan uçağı durdurmak için piste koştu. Yolcu alma işlemini tamamlayan uçak, kalkmasına 10 dakika kalan polis tarafından durduruldu. Koltuğunda oturan Marjdan K.C, polisleri karşısında görünce şok geçirdi.



Gözaltına alınan baba ve kız Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyette yapılan sorgulama Marjdan K.C’nin dikkat çekmemek için valizi x-raydan geçirmesi için babasına verdiği ortaya çıktı. Yaşananları uzaktan izleyen Marjdan’ın babasının yakalandığını görünce kaçıp uçağa bindiği öğrenildi. Kadın zanlının bu iş için 2 bin dolara anlaştığı belirtildi.



Baba İran uyruklu Türk vatandaşı Abbas K.C, İran’da bir petrol rafinerisinden emekli olduktan sonra Türkiye’ye yerleşti. Abbas K.C, ticarete atıldı ancak kurduğu tekstil şirketi batınca iflas etti. Marjdan K.C ise Alman vatandaşı. Almanya’da yaşayan ancak çalışmayan Marjdan, işsizlik maaşı alarak hayatını sürdürüyor.



