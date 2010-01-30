Baba kendi bebeğini aldı, ikizi yuvada kaldı

T24 - Bir kadının biri kocasından diğeri sevgilisinden ikiz bebek dünyaya getirmesi, gündeme damgasını vurdu... "Başım eğik" diyen koca, kendisinden olan bebeği aldı. Diğer bebek ise yuvaya verildi.





İstanbul'da gündüz sevgilisi gece kocasıyla birlikte olup her ikisinden de aynı anda hamile kalarak ikiz doğuran 24 yaşındaki C.K., film gibi hayat hikâyesini eşinin açtığı boşanma davasındaki ifadelerine yansıttı. Siirtli bir ailenin kızı olduğunu örf ve adetlerin verdiği ağır koşullarda yaşadığını belirten C.K.,"Elbette büyük pişmanlık duyuyorum bu yaşadıklarımdan. Hayatım boyunca babamdan bir kere olsun sevgi ve şevkat görmedim. Annem korusa bile en ufak bir olayda babam, 'Öldürürüm' diye karşılık verirdi. İstemeden aile baskısıyla evlendirildim. Mutlu bir evlilik yapmadığım gibi ilk gecede cinsel baskılar altında kaldım. Yeni gelin olmama rağmen her gün dayak yiyordum. Zorlandığım evlilik hayatımda psikolojik travmalar neticesinde evlilik dışı birliktelik yaşadım. Suçsuz, günahsız bebeğim C.E. ile günlerce değişik arkadaşlarımın evinde kaldım. Daha sonra sığınma evine yerleştirildim."





'İşkence gördüm'



Sokaklarda kaldığı için bebeğine bakamadığını ve minik C.E.'yi Çocuk Esirgeme Kurumu'na verdiğini belirten C.K. şöyle devam etti: "Eşim A.K., DNA testi yaptırıp durumu öğrendiğinde feci işkencelere maruz kaldım. Evden kaçıp aileme sığınmak istedim. Ancak babam ve amcalarım beni öldürmeye karar verdi. Kimsenin bilmediği yerde hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum" diyerek eşinden 50 bin lira manevi tazminat talep etti.





'Onurum kırıldı'



DNA testinin ardından kocasında kalan diğer oğlunu 3 yıldır hiç görmediğini belirten C.K., "O günden beni bebeğimin yüzünü bana göstermediler. Kabul ediyorum yaptıklarım doğru değil, çok pişmanım, bunun acısını çekiyorum, hayatım boyunca da çekeceğim" dedi. SHÇEK'in sahip çıktığı oğlu C.E. için kurumun koruyucu aile teklifini kabul etmeyen C.K., bu olayda herkesten çok C.E.'nin mağdur olduğunu ve ekonomik durumu düzelince oğlunu yanına alıp annelik yapacağını söyledi. C.K. öteki bebeğinin, babası A.K.'nin yanında kalmasına ise karşı çıkmadı. Boşanma davası açan A.K. ise mahkemeye verdiği dilekçesinde şunları söyledi: "4 yıl önce evlenmiştik. Evliliğimizin 10. gününde eşim hamile kaldı. Baba olmanın sevinci içerisindeyken bebeklerimin ikiz olduğunu öğrendim. Eşim doğum yaptıktan sonra değişti. Sürekli tartışma yaşadık. Evden kaçınca komşularım uyardı. Şüphe üzerine çocuklarıma DNA testi yaptırdım. İkizlerden biri bana ait değildi. Kendisine olayı anlattığımda ise özür dilemekten başka şey yapmadı. Daha sonra ilaç içerek intihara kalkıştı. Küçük düşürüldüm. Onurum kırıldı. Çevrede gezemez hale geldim. Başım hep eğikti." A.K. de kendisini aldatan eşi C.K.'den 15 bin lira maddi, 35 bin lira manevi tazminat talep etti.