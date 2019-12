Baba katiline, `kötü muamele' indirimi

Adana’da kendisine tecavüz ettiğini iddia ettiği babası Mehmet Yılmaz'ı (42) tabancayla öldürdüğü öne sürülen Salih Can Yılmaz'a (19), babasının kötü davranması indirim nedeni sayılıp 20 yıl hapis cezası verildi.



Susurluk dosyasına kadar uzanan Tarzanlar Çetesi'nin lideri İskender Gürler'i öldürdüğü iddiasıyla 8 yıl cezaevinde yattıktan sonra çıkan Şirinler Çetesi'nin tetikçisi Mehmet Yılmaz, 28 Eylül 2007'de oğlu Salih Can Yılmaz tarafından 5 kurşunla öldürüldü.

Sanık Yılmaz, `Selamun Aleyküm, Ben vurdum, beni affedin', arka yüzünde ise `Hak etmişti, hakkını aldı. Pislikti, hayatımı pisliğe bulaştırdı. Annemi kullanıp kötü yola attı, bana küçükken tecavüz etti' diye yazdığı notu cesedin bulunduğu odadaki sehpanın üzerine bıraktıktan sonra kaçtı.



30 Ekim 2007'de Mersin'de yakalanarak tutuklanan Yılmaz, yargılandığı Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı.



Daha önceki savunmalarında, babasını, kendisine 7 yaşındayken tecavüz ettiği ve annesi Fatma'yı görme ve duymasına neden olacak şekilde dövdüğü için öldürdüğünü ifade edip, “Adam öldürüp cezaevinden çıkmıştı. Olay günü bana cinsel tacizde bulununca elindeki bıçağı aldım. Tabancasını çekti. Bıçakla tabancalı elini kestim. Tabanca düşünce alıp şuursuzca ateş ettim'' diyerek kendini savunan baba katili Yılmaz, son sözünde pişman olduğunu söyledi.



Annesini azmettiricilikle suçlamasının da doğru olmadığını belirten Yılmaz, “Babamı öldürdüğüme pişmanım ama babam hata üzerine hata yaptı. Hatalarına da devam etti. Olmazsa iyiydi. Ama oldu. Pişmanım'' dedi.



Oğlunun iddiaları üzerine hakkında `cinayete azmettirme' suçundan dava açılan anne Fatma Yılmaz ise suçlamayı kabul etmeyerek beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, Salih Can Yılmaz'ı önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkûm etti. Cinayetin, babasının kötü davranmasından kaynaklandığı gerekçesiyle Yılmaz'ın cezası `haksız tahrik ve duruşmadaki iyi hali' nedeniyle 20 yıl hapis cezasına indirildi. Yılmaz'a ayrıca 1 yıl 8 ay da ruhsatsız silah bulundurmaktan ceza verildi. Anne Fatma Yılmaz ise delil yetersizliğinden beraat etti.