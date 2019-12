Baba katili, baba mağduru

İlçeye bağlı Üzümören beldesinde yaşanan cinayet olayı sonrasında genç kız cezaevine girerken, babası bugün toprağa verildi. Sabah erken saatlerde Muhittin A.'nın cenazesi Muid Ahmet Kazabadi Mezarlığı'nda yakınları tarafından defnedildi.Yaşanan olay sonrasında ise Hanife A. çocukları ile babasının evine döndü. Olayın yankıları sürerken, her iki ailede basın mensuplarına açıklama yapmaktan kaçındı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Hasan Öktem, yaklaşık 2 gün önce gece 23.00 sıralarında komşuların şikayeti üzerine olayla ilgili karakola haber verdiğini söyledi.Öktem, genç kızın olayın ardından jandarmayı arayarak haber verdiğini belirterek, "Biz eve girdiğimizde yerde ölü olarak yatıyordu. Savcının incelemesinin ardından ceset olay yerinden kaldırıldı. Şahıs alkollü olduğu zaman ailesine kötü davranıp tehdit ediyormuş. Yaz aylarında halde kahvehane işletiyordu. Şu an boşta geziyordu" dedi.Bu arada genç kızın liseden eğitimine ara vererek 16 yaşlarında babası tarafından A.Ş.(28) ile imam nikahı ile evlendirerek Antalya'ya yerleşirken, yaklaşık 1 yıl sonra ise genç kızın tekrar baba ocağına döndüğü kaydedildi.Ailesine sürekli kötü davrandığı ve yaşanan şiddetten dolayı 10 Kasım 2008 tarihinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na anne Hanife A. şikayetçi olarak boşanmak isterken, araya girenler nedeniyle 20 Kasım tarihinde bu şikayetini geri almaya çalıştığı kaydedildi. Yetkililerin yaşanabilecek olaylara karşı aileyi uyarmasına rağmen aile şikayetini geri almakta ısrar ederken, davanın aile mahkemesinde devam ettiği öğrenildi. Öte yandan baba Muhittin A.'nın esrar maddesi yapımında kullanılan dişi Hint keneviri dikmekten dolayı hakkında soruşturma olduğu bildirildi.Tokat'ın Pazar ilçesinde kızı tarafından üzerine kızgın yağ döküldükten sonra sopayla öldürüldüğü iddia edilen kişinin eşi, böyle olmasını kendisinin de istemediğini, ama engel olamadığını söyledi. Tokat'ın Pazar ilçesinde, kızı Özlem A. (19) tarafından üzerine kızgın yağ döküldükten sonra sopayla öldürüldüğü iddia edilen Muhittin A'nın (47) eşi Hanife A. olayın ardından 4 çocuğuyla yerleştiği babasının evinde gazetecilere olayı anlattı.Böyle olmasını kendisinin de istemediğini ifade eden Hanife A, ''Ama engel olamadım. Devamlı tehdit ediyordu. Ben aileme bu konuda hiç açılamadım. Ama bardak taştı artık'' dedi. Babasının evinde 15 gün önce 10 gün kaldığını, döndükten 5 gün sonra bu olayın yaşandığını anlatan Hanife A, şöyle konuştu: ''Boşanma davası açtım. Büyüklerimiz araya girdiler, (geri al, düzelir) dediler. Boşanma davasını açtığımı nereden duymuşsa duymuş. Çareyi ayrılmakta buldum. Ama ayrılınca huzura ermeyeceğimi biliyordum. Yine huzur vermezdi. Onun da vadesi böyleymiş.''Olay günü eşinin eve sopayla geldiğini öne süren Hanife A, ''Oğlum Burak'ı öldürecekti. Nedenini anlayamadım'' dedi. Kızının daha önceden böyle bir düşüncesi olup olmadığının sorulması üzerine Hanife A, ''Kızımın bu konuyla ilgili düşüncesi yoktu. Aniden oldu. Olay anında diğer çocuklarım yatmıştı. Ben de evdeydim. Engellemeye çalıştım. Ama beni odaya aldı. Şu an hiçbir şey düşünemiyorum'' diye konuştu.Özlem A., alkollü olarak eve gelen babasına kapıyı açar açmaz demlikle kaynattığı kaynar yağı döktüğü ileri sürüldü. Bu sırada babasının elinde bulunan sopayı alan genç kızın babasının başına sopayla vurduğu iddia edildi.Başına aldığı darbe ile yere düşen Muhittin A. ise olay yerinde hayatını kaybederken, boğazına sarılmış tülbent bulundu. Meydana gelen cinayet olayı sırasında ise çocukların bazılarının akrabalarında olduğu öğrenildi.