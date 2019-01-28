Baba istedi, kayıp Buse define çubuklarıyla arandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Kader Buse Acar 5 gündür kayıp. Babanın verdiği saç telini kullanan bir kişi, zodyak botla Buse'nin yerini tespit etmeye çalıştı. Define çubuğu olarak da bilinen metal çubuklarla yapılan aramadan sonuç çıkmadı.

Sabah'ın haberine göre Antalya'nın Kemer ilçesinde 5 gün önce sel sularına kapılıp kaybolan Buse Acar'ın arama çalışmalarına babanın ısrarıyla kayıp vakaları define arama çubuklarıyla bulduğunu iddia eden bir kişi de katıldı. İsmi tespit edilemeyen vatandaş, "Etki-Tepki" yöntemini kullanarak kayıp kızı arama çalışması yaptı. Arama kurtarma ekiplerinin ısrar üzerine destek verdiği belirtilen çalışmalarda baba Ahmet Acar da çalışmaları adım adım izledi ve cep telefonuyla çekerek eşine gönderdi.

Aktarılan bilgiye göre, ismi tespit edilemeyen ve ismi tespit edilemeyen vatandaş, medyada olayı duyduktan sonra Kemer'e gelerek kayıp Buse'nin babası Ahmet Acar ile görüştü ve kayıp kızı "Etki-tepki" yöntemiyle bulabileceğini söyledi. İkna olan baba, görüşme sırasında saç teli gibi doku örneğini alarak ilgili bedeni ve bazı eşyaları bulduğunu söyleyen kişiye istediği örnekleri verdi. Saç telini elindeki metal çubuklarla birlikte tutarak Ağva Deresi kenarında dolayıp elindeki çubukların hareketlerini yorumlamaya çalışan kişi, kayıp kızın yerini tespit etmek için uğraştı. Çalışmaları çok sayıda vatandaş da merakla izledi.

Öte yandan şamandıra ile belirlenen nokta tüplü dalış yapan dalgıçlar tarağından yüzeysel olarak kontrol edildi ancak bir sonuç alınamadı. Çubukla arama yapan vatandaşın Çamyuva Mahallesi sahilinde de çubuklarla arama yapacağı iddia ediliyor.