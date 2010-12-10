Baba işte...

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'BÜTÜN KIZLAR OKUMALI'



Muş'un Varto İlçesi'ne bağlı Buzlugöze Köyü'nün 10 hane, 80 nüfuslu Ziyaret mezrasında oturan Şamil Şener, çocukların okuması için 20 ineğini sattı ve elde ettiği 40 bin lira ile köye tek derslikli bir okul yaptırdı. Okul yaptırdaktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuran Şamil Şener, okula bir de öğretmen atanmasını sağladı. Buzlugöze Köyü Ziyaret Mezrası İlköğretim Okulunda dördü Şamil Şener'in olmak üzere toplam 12 öğrenci eğitim- öğretim görüyor.Çocuklarının 4 kilometre uzaklıktaki Buzlugöze köyüne gidiş- gelişlerinin zor olduğu için mezraya okul yaptırmaya karar verdiğini belirten Şamil Şener şunları anlattı:"Çocuklarmız yağmur- çamur, kar- tipi demeden çoğu zaman okula yürüyerek gidip geliyordu. Her okula gidiş gelişlerinde hem onlar hem biz, başlarına kötü bir şey gelecek diye ecel terleri döküyorduk. Bir gün onları traktörle okula götürürken kızımın kafası traktörün demirlerine çarptı ve dişi kırıldı. Buna çok üzüldüm. Okulun yapımına benden başka kimse de maddi yardımda bulunmadı." dedi.Kendisi ilkokul mezunu olan Şamil Şener, ahırda tek ineğinin bile kalmadığını, şimdi inşaatlarda çalışarak geçimini sağlamaya çalıştığını belirtti. Hayvanlarını sattığına pişman olmadığını belirten Şener şunları söyledi:"8 çocuğum var. Okula üç kız ile bir oğlan gidiyor. Diğerleri daha okul yaşında değil. Benim mutluluğum kızlarımın okula gitmesi. Bütün kızlar okumalıdır. Kız çocuklarını okula göndermeyen babaları kınıyorum. Bakın bizim köyümüzde birçok kız çocuğu ilkokulu bitirmeden evlendi veya evlenme çağına geldi. Okulun tüm ihtiyaçları yine köylüler tarafından sağlanıyor."Şamil Şener'in 12 yaşındaki kızı Ronayi Şener de, "O gün okula giderken dişim kırıldı. Çok ağladım. Babam da 'üzülme, mezraya okul yapacağım' dedi. Babam bütün hayvanlarımızı satarak sözünü tuttu. Kendisini çok seviyorum" diye konuştu.Okul Müdürü ve okulun tek öğretmeni Hayrettin Akdemir ise okulda tuvalet bulunmadığını, bunun için inşaatına başladıklarını belirterek kitap bağışında bulunmak isteyenlerden yardım beklediklerini söyledi.