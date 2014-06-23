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Yaşam

Baba ile iki oğlu boğuldu

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Fırat Nehri'ne giren babayla 2 oğlu boğuldu

23 Haziran 2014 09:28

Gaziantep'te baba ile 14 ve 15 yaşlarındaki iki oğlu girdikleri Fırat Nehri'nde boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle piknik amacıyla Rumkale mevkisine giden Ramazan Zeybel (14), Fırat Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra oğlunun çırpındığını gören Zeki Zeybel (38) suya girdi. Babasının gözden kaybolması üzerine kıyıda bekleyen diğer oğlu Bekir Zeybel (15) de nehre girdi.

Suya giren baba ile çocuklarının gözden kaybolması üzerine yakınları, jandarmaya haber verdi.

Olay yeri yakınında balık tutan dalgıç Mustafa Çelik, suya girerek baba ile oğlu Bekir Zeybel'in cesetlerini kıyıya çıkardı.

Arama çalışmalarının ardından Ramazan Zeybel'in cesedi de itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı. Baba ve çocuklarının yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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