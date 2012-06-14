4 yıl boyunca iki kızına tecavüz etti

4 ve 16 yaşındaki iki kızına dört yıl tecavüz eden babayı, karakola sığınan anne yakalattı.

Ankara’nın Kazan İlçesi’nde 39 yaşındaki D.B’nin iki kızına dört yıl boyunca tecavüz ettiği ortaya çıktı. D.B’nin tecavüzün yanı sıra 15 yıllık eşi K.B. ile çocuklarını öldürmekle tehdit ettiği, sürekli şiddet uygulayarak olayın ortaya çıkmasını engellemeye çalıştığı öğrenildi. Baba tutuklandı, K.B. ise çocuklarıyla birlikte baba evine sığındı.

D.B’nin kızları 16 yaşındaki A.B. ile 14 yaşındaki T.C.B’ye dört yıl boyunca tecavüz ettiği, eşi K.B’yi ve çocuklarını dövdükten sonra çırılçıplak vaziyette sokağa atmasıyla ortaya çıktı. Sokakta kalan K.B. polise sığındı. Çocuklarıyla birlikte dört yıl boyunca yaşadıkları dehşeti anlatan anne ve çocukları şikâyetçi oldular. Baba ise eşiyle ile bir süredir geçimsizlik yaşadığını bu yüzden kendisine iftira attığını iddia etti. Ancak, olayla ilgili Adlî Tıp raporları anne ve kızlarının beyanlarını doğruladı. Anne ve kızları sevk edildikleri Adlî Tıp Kurumu’ndan cinsel istismar ve darp raporu aldılar.

Kızını sürükleyerek götürdü

Anne K.B. ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: “Resmî nikahlı eşimle 15 yıldır aynı çatı altındaydım. Bu evlilikten üç çocuğum bulunmaktadır. Bundan üç sene kadar önce eşim, büyük kızım A.B’ye tecavüz etmiş, ben bununla ilgili karakola gitmiştim. Yaklaşık iki sene önce de eşimle, büyük kızımı aynı yatakta uygunsuz vaziyette gördüm. Ben onları görünce, kızım bana, ‘anne beni babamdan kurtar’ dedi. Ben de kızımı yataktan çekerek uzaklaştırmaya çalıştım ancak eşim beni dövdü. Eşim beni tehdit ettiği için adlî mercilere başvuramadım. Eşim, bir gece çocuklarımla beraber yattığım odaya geldi. Küçük kızım T.C.B’yi uyandırarak, sürükleye sürükleye yatak odasına götürdü. Çocuğumu elinden kurtarmaya çalışınca, beni odunla dövüp çırılçıplak soyarak sokağa attı ve evin kapısını kilitledi. Bir müddet sonra beni içeriye aldı. İçeriye gittiğimde, kızımı darp edilmiş, üzeri başı çıplak bir şekilde yatak odasında gördüm. Bu olaydan sonra ailemin yanına sığındım. Bana ve çocuklarıma kötü muamelede bulunan, çocuklarımı cinsel yönden istismar eden eşimden şikâyetçiyim."

Gözümüzün önünde tecavüz etti

Şimdi 16 yaşında olan A.B. ise 12 yaşından itibaren babasının tecavüzüne uğradığını ifade etti. Genç kız yaşadıklarını psikolog eşliğinde savcıya anlattı: “Dört yıl önceydi, Babam, yattığımız odaya geldi, beni uyandırıp kolumdan tuttu ve diğer odaya götürdü. Orada soyunmamı istedi, ben korkup karşı çıktım. Onun üzerine zor kullandı, üzerimdeki elbiseleri çıkarıp bana tecavüz etti. Bağırdığım için annem sesimi duyarak odaya geldi, beni kurtarmaya çalıştı ancak babam annemi dövdü. Olaydan sonra annem polise gitti, ancak inandırıcı bulmadıkları için bir sonuç çıkmadı. Dört yıl boyunca bu olaylar devam etti. Geçen cumartesi günü babam bu defa da kızkardeşimi götürmek istedi, biz karşı koyunca dövdü. Annemi dışarı attı. Sonra bizim de göreceğimiz şekilde kardeşimle cinsel ilişkide bulundu.”

Beşinci sınıfta tecavüze uğradım

T.C.B. de ablasının anlattıkların doğrulayarak “İki yıl kadar önce de, ben beşinci sınıftayken, babam beni bir odaya alıp ilişkide bulunmuştu. Taşındıktan sonra da bu olay bir kez daha tekrarladı” dedi. Suçlamaları kabul etmeyen D.B. kendisini şöyle savundu: “İddiaların sebebi, eşimle yaşadığım sıkıntılardır. Aramızda geçim sıkıntısı nedeniyle problemler vardı. Param yetmediği için tartışıyorduk, bu tartışmalar sırasında eşimi dövüyordum. Tüm gün anneleri ile olan kızlarım, anneleriyle kavga ettiğim için bu iddialarda bulunmuş olabilir.” D.B. “Kişiyi hürriyetten yoksun bırakma, çocuğa cinsel saldırı ile kadına şiddet” suçlarından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Baro aileye sahip çıktı

Olayın ardından ailesine sığınan K.D’ye Ankara Barosu sahip çıktı. Baro Yönetim Kurulu Üyesi Erol Aras, olayla ilgili Taraf ’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bizim gelincik projesini başlatma amacımız, cinsel, fiziki ve sözlü şiddete maruz kalan ancak gerek tehdit edildiği, gerekse bu tarz iddiaları gündeme getirmekten çekindikleri için saklayan kişilerin cesaretlendirilmesiydi. Bu ailemizin de durumu çok vahim. Arkadaşlarımız, dosyaya el attılar. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Aileye hukuki ve maddi destek sunacağız.” (Arzu Yıldız-TARAF)