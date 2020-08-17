Baba Hakkı’nın Süleyman Seba’yı alnından öptüğü efsane fotoğrafı çeken foto muhabir İlyas Namoğlu hayatını kaybetti

TSYD'den yapılan açıklamada, Namoğlu'nun vefat ettiği ve yarın toprağa verileceği belirtildi.

İlyas Namoğlu için yarın saat 13.00'te TSYD Levent Tesisleri'nde tören düzenleneceği, ardından Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra merhumun Zincirlikuyu Mezarlığı'nda topraga verileceği aktarıldı.



Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Yusuf Namoğlu'nun ağabeyi olan İlyas Namoğlu için Türkiye Futbol Federasyonu da başsağlığı mesajı yayımladı.

İlyas Namoğlu, Gripin'in solisti Birol Namoğlu'nun da babası oluyor.

Beşiktaşlı Baba Hakkı'nın (Hakkı Yeten) efsane başkan Süleyman Seba'yı alnından öptüğü unutulmaz fotoğrafı çeken eski Hürriyet muhabiri İlyas Namoğlu, bu efsane fotoğrafın hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Süleyman Başkan’ın ilk dönemiydi. Hakkı Yeten ise Onursal Başkan'dı. Akaretler‘deki kulüp binasında otururlarken, Süleyman Başkan Hakkı Yeten'e Beşiktaş Kulübü'ne kazandırılan yeni arsalardan bahsediyordu. Ben de Süleyman Başkan'a 'Gidelim bakalım, haber yapalım' dedim. Süleyman Başkan bu tarz işleri sevmediği için önce istemedi. Sonra zar zor ikna oldu ve şu an Akatlar Spor Salonu'nun bulunduğu arsaya geldik. Süleyman Başkan yeni arazi ve projelerini anlatınca, Hakkı Yeten de 'Beşiktaş'a büyük hizmetlerin oldu. Alnından öpülecek adamsın' deyip Seba'yı öptü. Ben de o anı ölümsüzleştirdim"

"Böylesine değerli iki ismin, iki tarihi devin toplumun karşısına bu şekilde çıkmasına vesile olmak gurur verici. Böyle bir eseri yaratmak herkese nasip olmaz. Her zaman övündüğüm bir iş oldu. Halen daha bu fotoğrafın kullanılması gurur verici bir olay."