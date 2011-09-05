-Baba file diş operasyonu İZMİR (A.A) - 05.09.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda, 3,5 tonluk Asya fili ''Winner''ın kırılan dişindeki enfeksiyon, İngiltere'den gelen uzman ekip tarafından 5 saat süren bir operasyonla temizlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğal Yaşam Parkı, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir cerrahi operasyona sahne oldu. Dünyaya gelen sevimli yavrularıyla ilgi odağı olan İzmir'in gözbebeği Asya fillerinden, 7 ay önce baba olan fil Winner, küçükken kırılan dişinde kalan parçaların ve burada oluşan enfeksiyonun temizlenmesi için İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda zorlu bir operasyon geçirdi. Kırılan dişin kök kısmındaki parçaların çekilmemesi durumunda gelecekte görme yetisini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceği belirtilen Winner, İngiltere'den gelen 4 kişilik profesyonel bir ekip tarafından ameliyat edildi. Winner'in anestezi ile uyutulması süreci, doktorlar açısından bir hayli zorlu geçti. 3,5 tonluk Winner, uzun süre ayakta kalmakta direndi. 9 yaşındaki Asya filinin uyutulmasının ardından, yaban hayatı konusunda uluslararası üne sahip Peter Kartasz ve John Lewis ile birlikte 2 asistanı toplam 5 saat süren operasyonu gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen operasyona İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Veteriner Hekim Hakan Öztürk'ün yanı sıra Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Doğal Yaşam Parkı Danışmanı Prof. Doktor Nilüfer Aytuğ da katıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından bir değerlendirme yapan Dr. Peter Kartasz, kırılmış dişin yanı sıra, ufak parçacıkları ve oluşan granülasyon dokusunu temizlediklerini belirterek, ''Bu aslında çok büyük bir diş değildi. Ama gerçekten çok komplike bir vakaydı. Küçük bir çocukken kırılan dişinin bulunduğu yerdeki açıklıkta enfeksiyon oluşmuş. Ameliyat bölgesinin iyileşmesi birkaç ay alacak'' bilgisini verdi. Anestezi uzmanı Dr. John Lewis ise son 25 yılda gördüğü en zor vaka ile karşılaştığını, Winner'in çok zor anesteziye girdiğini, defalarca ilaç enjekte etmek zorunda kaldıklarını anlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Doğal Yaşam Müdürü Veteriner Hekim Hakan Öztürk, Winner'in 24 saatlik gözetim sürecinin ardından ziyaretçilerin karşısına çakabileceğini, ancak günlük kontrollerinin birkaç ay süreceğini söyledi. Winner, 2008 yılında İsrail'den getirilmişti.