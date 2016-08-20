Baba Ergenekon'dan tutuklanıp tahliye oldu, oğlu 15 Temmuz'da FETÖ'den tutuklandı!

Darbe girişiminin ardından dikkat çekici bir aile hikâyesi ortaya çıktı. Hikâyenin kahramanları Gökçeoğlu Ailesi mensupları. Emekli Albay Cemal Gökçeoğlu, Ergenekon'dan 3 yıl tutuklu kaldı. Baba çıktı ancak bu kez oğlu Yüzbaşı Caner Gökçeoğlu darbe girişiminde rol aldığı iddiasıyla tutuklandı. Savunmayı üstlenen avukat da Ergenekon’dan 4 yıl yatan Serdar Öztürk.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, Hava Yüzbaşı Caner Gökçeoğlu, 15 Temmuz’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HKK) Harekât Merkezi’nde Hava Radar Yüzbaşı Recep Baykal, Hava Kontrol başçavuşlar Mustafa Aslan, Tuğrul Cılız ve Hava Kontrol Üstçavuş Ozan Gülertan’la nöbetçiydi. Caner Gökçeoğlu’nun görevi, PKK’ya yönelik İHA operasyonlarını idare etmek, hava harekâtlarını takip etmekti.

Kapılar kilitlendi

15 Temmuz’da Tunceli’ye hava harekâtı planlanmıştı. Hava Radar Kurmay Albay Devrim Orhan ve HKK Komuta Kontrol Dairesi Başkanı Tuğgeneral Kemal Mutlum da iç güvenlik bölgesindeki hava operasyonu için harekât merkezine geldi. Saat 20.30 sıralarında Genelkurmay Başkanlığı’nda çatışmalar olduğu yönünde bilgi geldi. Tuğgeneral Mutlum, “Dışarıda olaylar var. HKK kırmızı alarma geçti. Kapıları kapatıyorum. Sadece çalan telefonların nereden geldiği bilgisini bana verin” dedi.

Saat 22.00 sıralarında bilgisayar sistemi, hava harekâtlarıyla uçuşların izlendiği radar ekranı çöktü. Sadece harekât merkezi etrafındaki güvenlik kamera sistemi çalışıyordu. 22.30-23.00 sıralarında HKK Personel Başkanı Tümgeneral Cevat Yazgılı 2 uzman çavuş ve emir subayı ile harekât merkezinin kapısına dayandı. Çelikten olan kapı kurşun geçirmediği için açılmadı.

"Bizi öldürecekler"

Harekât merkezindeki Caner Gökçeoğlu, ifadesine göre ‘Darbecilerin kendilerini sinek gibi öldüreceğini’ düşündü, çünkü hiçbirinin silahı yoktu. Sabaha kadar harekât merkezinde kilitli kalan Caner Gökçeoğlu ve yanındaki askerler, 16 Temmuz’da gözaltına alındı. 24 Temmuz’da ise FETÖ mensubu ve darbeci olduğu iddiasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

Babası 3 yıl cezaevinde

Gökçeoğlu’nun babası emekli Albay Cemal Gökçeoğlu, Ergenekon operasyonları kapsamında ‘İnternet Andıcı’ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan ve tutuklanan 22 kişinden biriydi. Bu soruşturma kapsamında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ da tutuklanmıştı. 3 yılı aşkın süre cezaevinde kalan Cemal Gökçeoğlu ‘Ergenekon örgütü üyesi’ olduğu gerekçesiyle de 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

"Nefret eder"

Gökçeoğlu’nun savunmasını üstlenen avukat Serdar Öztürk, müvekkilinin tutuklanmasıyla ilgili şunları söyledi: “Ailesinin uğradığı ağır haksızlık ve mağduriyet nedeniyle Fetullah Gülen cemaatinden ve mensuplarından nefret eden bir subayın ‘FETÖ mensubu’ olduğu iddia edilerek tutuklanması, kabul edilemeyecek derecede bir haksızlık ve hukuka aykırılıktır.”