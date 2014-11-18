'Baba diye sarıldık, öz babamızın katili çıktı'

Samsun'da üç kardeş 18 yıl boyunca "baba" dedikleri Mehmet Eray'ın kayıp babalarının katili olduğunu öğrendi. Kardeşlerden en büyüğü Sevda Bayri "Babam kaybolunca yardımımıza koştu. Meğer annemde gözü varmış" dedi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 18 yıl önce ortadan kaybolan 3 çocuk babası Şaban Bayri'nin cesedinin geçen hafta bulunması, büyük bir dramı ortaya çıkardı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Bayri'yi öldürüp yaktıktan sonra tarlaya gömen Mehmet Eray, olaydan 3 ay sonra Bayri'nin eşi Habibe Bayri'yle evlendi. Yıllarca "baba" dedikleri Mehmet Eray'ın, öz babalarının katili olduğunu öğrenen Sevda (27), Selda (22) ve Gökhan Bayri (19) yıkıldıklarını dile getirdi.

Kardeşlerden en büyüğü olan Selda Bayri şunları söyledi:

"Babamızın bizi terk edip gittiğini düşünürken, meğerse o adam, babamızı katledip yakmış. Bu bizim için tarifsiz bir acı. O adam, babamı gömdüğü tarlada annemi, ablamı ve beni yıllarca çalıştırdı. Yıllarca babamın mezarının üzerine mısır, tütün ve patates ekmişiz. Bir insan nasıl bu kadar soğukkanlı olabilir. Biz yıllarca bu adama 'baba' diye sarıldık.

Ben ve ablam yıllarca onun elbiselerini yıkayıp, yemeğini yapmışız. Çalışıp kazandığımız parayı bile baba bildiğimiz için getirip ona verirdik. Babamı boğarak öldürdüğü o yeşil cipe binmek için can atardık. Bizi o ciple gezmeye götürürdü" diye konuştu. Babalar Günü'nde hediye alıp Mehmet Eray'a gittiklerini anlatan Selda Bayri, "Ona sarılıp hediyesini verirdik. Beni ve ablamı istemeye geldiklerinde onu gerçek babamız diye tanıttık. Oysa öz babam yaşasaydı bizi o evlendirecekti. Torunlarını o sevecekti. Çocuklarımız gerçek dedelerine seslenecekti. Şimdi çocuklarımıza nasıl dede dediğiniz adam, sizin gerçek dedenizin katilidir diyeceğiz."

Boşanma davası açacak

Sevda Bayri ise "Annem, babam ortadan kaybolduktan sonra 3 çocukla ortada kaldı. Ben o zaman 9 yaşında idim. Babamın akrabaları bize sahip çıkmadı. Mehmet Eray bize sahip çıktı. Her türlü yardımımıza koştu. Meğerse bunları annemde gözü olduğu için yapıyormuş" dedi. Kardeşleri Gökhan'ın iki yıl önce tarım ilacı içerek intihara kalkıştığını ve o zamandan beri yatağa bağımlı kaldığını söyleyen Sevda ve Selda Bayri, Mehmet Eray'ın 2001'de bir gece sarhoşken cinayeti annelerine itiraf ettiğini, annelerinin karakola şikayette bulunduğunu, ancak daha sonra abisini ihbar eden kayınbiraderi tarafından "Çocuklarını öldürürüm" diye tehdit edildiği için şikayetini geri çektiğini söyledi. Habibe Bayri'nin katil zanlısı eşine boşanma davası açacağı öğrenildi.