T24 LogoT24 Logo
Gündem

Baba cinayetinde, Dilara ve annesine müebbet istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, annesini döven babası Kemal Künilli'yi (48) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Dilara Künilli (21) ile annesi Gülçin Künilli (42) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası

02 Mayıs 2018 14:40

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, annesini döven babası Kemal Künilli\'yi (48) tabanca ile öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Dilara Künilli (21) ile annesi Gülçin Künilli (42) hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Olay, geçen yıl Kasım ayında Mustafakemalpaşa ilçesi Atariye Mahallesi Karacabey Caddesi\'ndeki evde meydana geldi. Kemal Künilli, iddiaya göre, tartıştığı eşi Gülçin\'i döverek saçlarından sürükledi. Bu sırada Dilara Künilli, babasına engel olmaya çalıştı. Babasının küfür etmesi üzerine Dilara evdeki ruhsatsız tabanca ile ona ateş etti. Kurşunlardan biri kafasına diğeri ise göğsüne isabet eden Kemal Künilli, olay yerinde yaşamını yitirirken, genç kız olayda kullandığı tabanca ile polise gidip teslim oldu.
CİNSEL TACİZ İDDİASI
Dilara Künilli, emniyette verdiği ifadesinde, \"Babam uyuşturucu kullanıyordu. Bağımlı hale gelmişti. Zaman zaman bana cinsel tacizde de bulunuyordu. Olay gecesi astım hastası anneme şiddet uygulayıp, \'Sizi öldüreceğim\' diye bağırmaya başlayınca, tabancayla korkutmak amacıyla ateş ettim\" dedi. Polis, olay sonrası çelişkili ifadeler veren anne Gülçin Künilli\'yi de gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan anne ve kızı tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından cinayetle ilgili sürdürülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, \'Kasten yakınını öldürmek\' suçundan tutuklu bulunan Dilara ile annesi Gülçin Künilli hakkında \'Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası\' istemiyle dava açtı. Sanıkların Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalilDHA BURSA MustafakemalpaşaKemal KünilliDilara KünilliGülçin KünilliOlayKasımMustafakemalpaşaAtariye Mahallesi Karacabey CaddesiKünilliGülçinBuBabasınınDilaraKurşunlardanCİNSEL TACİZBağımlıZaman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24