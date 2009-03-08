Baba: Cinayeti işlediyse Cem işlemiştir

İstanbul Beşiktaş'ta çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 18 yaşındaki Münevver Karabulut'un öldürülmesiyle ilgili olarak, mahkemeye sevk edilen Cem G.'nin anne ve babası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Etiler Dilek Yıldızı Sokak'ta başı gövdesinden ayrılmış şekilde bulunan Münevver Karabulut'un öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan zanlı Cem G.'nin anne ve babası ile cesedi taşıyan taksi şoförünün sorgusu tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen 3 kişiden şoför, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Suç delillerini gizlemekle suçlanan zanlının anne ve babası ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede yeniden sorgulanan 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



'Cinayeti işlediyse Cem işlemiştir'



Cem G.’nin annesi Tülay Makbule G. ile babası Mehmet Nida G.’nin üzerlerindeki giysilerde de kan bulundu. Giysilerdeki kan DNA incelemesinde Münevver Karabulut’a ait çıktı. Bahçeşehir’deki villada bulunan kanın da Münevver’e ait olduğu belirlenmişti.



Cem G.’nin babası Mehmet Nida G., polisteki ifadesinde suçlamaları reddetti. Mehmet Nida G., "Olay günü oğlum aradı. ’Canım sıkılıyor. Beni dolaştır’ dedi. Eve gittim. Odasına çıktım. Kardeşi alt kattaydı. Anormal bir şey yoktu. Birlikte çıktık. Dolaştırdım. Etiler’de bir kafenin önüne bıraktım. Bir daha Cem’i görmedim. Biz cinayet işlemedik. İşlediyse Cem işlemiştir. Ama biz buna inanmıyoruz" dedi.



Polis, Karabulut'un erkek arkadaşı Cem G.'nin Bahçeşehir'de ailesiyle birlikte kaldığı evde yaptığı aramada, maktule ait kan izleri tespit etmişti.



Etiler Dilek Yıldızı Sokak'ta başı gövdesinden ayrılmış şekilde bulunan Münevver Karabulut'un öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan zanlı Cem G.'nin anne ve babası ile cesedi taşıyan taksi şoförünün sorgusu tamamlandı.



Üç kişi İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlının anne ve babasının suç delillerini gizlemekle suçlandığı öğrenildi.



Karabulut'un cesedinin bulunmasının ardından, erkek arkadaşı Cem G.'nin Bahçeşehir'de ailesiyle birlikte kaldığı evde arama yapan polis, bu şüpheliye ait olduğu belirlenen bazı kıyafetlerde bulunan kan izlerinin maktule ait olduğunu tespit etmiş ve Cem G.'nin anne ve babasını gözaltına almıştı.



