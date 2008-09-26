Baba Çalık'a 1.6 milyon YTL’lik haciz

Sabah ve Atv’nin patronu Ahmet Çalık’ın babası Mahmut Çalık, kardeşinin eşi ve yeğenlerine olan 1.6 milyon YTL’lik borcunu ödemediği için icralık oldu. Mahmut Çalık’ın Malatya’daki İpaş İplik ve Dokuma Fabrikası ile Anateks Tekstil Fabrikası’ndaki hisselerinin yanı sıra İstanbul’daki 15 şirkette bulunan hisselerine de haciz konuldu.



Sabah-Atv grubunu 1.1 milyar dolara satın alan Ahmet Çalık’ın işadamı babası Mahmut Çalık haciz şokuyla karşı karşıya. Kardeşinin eşine ve yeğenlerine olan 1 milyon 670 bin YTL borcunu ödemeyen Mahmut Çalık’ın 15 şirketteki hisselerine ve taşınmazlarına haciz konuldu.

Tekstil sektörünün devleri arasındaki Mahmut Çalık, 1 milyon 670 bin YTL borcunu ödemediği için kardeşinin eşi ve yeğenleri tarafından icraya verildi. Malatya’da kurulu olan İpaş İplik ve Dokuma Fabrikası’nın hisselerini kardeşleri Şahin ve Mustafa Çalık’tan alan Mahmut Çalık, hisselerin bedelini ödemediği gerekçesiyle kardeşlerinin varisleriyle mahkemelik oldu.



15 şirkette hisse



Şahin Çalık’ın eşi Nebahat Çalık ile çocukları Şefik, Yusuf ve Fatih Çalık, alacaklarının tahsili için avukatları vasıtasıyla Bakırköy Adliyesi 4. İcra Müdürlüğü’ne başvurdu ve alacaklarının icra yoluyla tahsil edilmesini talep etti. Mahmut Çalık’ın Malatya’daki İpaş İplik ve Dokuma Fabrikası ile Anateks Tekstil Fabrikası’ndaki hisselerinin yanı sıra İstanbul’daki 15 şirkette bulunan hisselerine de haciz konuldu. Nebahat Çalık ve çocukları, Mahmut Çalık’ın Malatya, İstanbul ve Çorlu’daki ev ve arsaları ile çeşitli bankalardaki hesaplarına da haciz işlemi başlattı.



Elektrik borcuna vade



Ahmet Çalık’ın babası Mahmut Çalık, Malatya’da bulunan iki fabrikasının 4 yıldır biriken elektrik borcu olan 17 milyon 677 bin YTL’yi ödemediği gerekçesiyle de gündeme gelmişti. TEDAŞ’la anlaşma yoluna giden Çalık borcunu 2 yıl vadeyle yeniden yapılandırmıştı.



Erdoğan’a mektup yazıp yardım istemişti



Anateks Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Çalık 7 ay önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup göndererek tekstil sektöründeki sıkıntılarını dile getirmişti. Mektubunu Malatya’ya gelen Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan’ın katıldığı bir yemekte okutan Mahmut Çalık, "2 bin işçimi ücretsiz izne çıkardım. 500 personelle çalışıyoruz. Ayda 2 milyon dolar zararımız var, böyle giderse işletmelerimi kapatmak zorunda kalacağım" demişti.



Başbakan ve ilgili bakanlara mektup yollayan Mahmut Çalık, şöyle konuşmuştu: "O zaman Türkiye kendi ihtiyacı olan tekstil ürünlerini iki üç kat pahalıya dışarıdan almak zorunda kalır. Geçmişte 5 metre kefen bezi bile üretemeyip, Amerika’dan getirmek zorunda kalıyorduk. O günlerden bugünlere gelebilmek için çok gayret gösterdik ve çok büyük yatırımlar yaptık. Maddi ve manevi bunca yatırımın bir çırpıda yok olmaması ve o eski zor günlere dönülmemesi için ilginizi bekliyoruz. Ben 68 senedir piyasanın içindeyim."



