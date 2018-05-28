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Politika

Baba Bush hastaneye kaldırıldı

George H. W. Bush eşi Barbara Bush'un cenaze töreninin ertesinde bir kez daha hastaneye kaldırılmıştı

28 Mayıs 2018 00:15

ABD’nin 41. Devlet Başkanı George H. W. Bush hastaneye kaldırıldı.

Amerika Birleşik Devletlerinin 41. Devlet Başkanı George H. W. Bush düşük tansiyon sebebi ile ABD’nin Main eyaletindeki bir hastaneye kaldırıldı. Bush’un sözcüsü Jim McGrath, yaptığı açıklamada 93 yaşındaki eski başkanın durumunun iyi olduğunu, öte yandan kendisinin birkaç günlüğüne ‘Güney Maine Sağlık Merkezi’nde kalacağını belirtti. 

Bush, geçtiğimiz ay, eşi Barbara Bush’un cenaze töreninden sonra kanına bulaşan bir enfeksiyon sonrasında yine hastaneye kaldırılmıştı.

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