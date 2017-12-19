Baba bıçaklanarak öldürüldü, oğlu gözaltına alındı

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İSTANBUL, (DHA) - Özbekistan uyruklu Ulugbek Zakirov, Sarıyer\'deki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cesedin başında bekleyen, psikolojik sorunları olduğu bildirilen oğlu Bakhrom Shadiev, babasını öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Sarıyer\'de üç katlı bir binanın giriş katında sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, annesi ve babası ile bir hafta önce Sarıyer\'de bir evin giriş katına taşınan Özbekistan uyruklu Bakhrom Shadiev (32) sabah saatlerinde tartıştığı babası Ulugbek Zakirov\'u boynundan ve sırtından bıçakladı.

ANNE ÇIĞLIKLAR ATARAK KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ

Shadiev\'in annesi, gelen sesler üzerine odadan çıkınca korkunç manzara ile karşılaştı. Kocasını kanlar içerisinde yerde yatarken gören anne, çığlıklar atarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı ile olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kendisini odaya kilitleyen Bakhrom Shadiev\'i gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ulugbek Zakirov\'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra ceset, cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI: EV KİMSENİN GÖRMEK İSTEMEYECEĞİ HALDEYDİ

Mahalle sakinlerinden Kenan Akkuş, \"Annesi kapıda bağırarak yardım istiyordu. Biz de seslere koştuk. Kapı kapalıydı, yedek anahtar ile eve girdik. İçerisi berbat haldeydi. Kimsenin görmek istemeyeceği bir haldeydi\" dedi.

Anne, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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