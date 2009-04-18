'Baba Beni Okula Gönder'e bağış yağıyor

Ergenekon soruşturmasının 12. dalgasında Doğan Gazetecilik İcra Kurulu üyesi Tijen Mergen’in ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyelerinin gözaltına alınması, Milliyet’in başlattığı “Baba Beni Okula Gönder” (BBOG) kampanyasına yapılan bağış miktarında patlamaya yol açtı



Turkcell, Vodafone ve Avea aracılığıyla 13-15 Nisan tarihleri arasında toplam 935 burs mesajı gelirken, 16-17 Nisan tarihleri arasındaki burs mesajı sayısı 108 bin 415’e fırladı. Böylece kampanya için 13-17 Nisan tarihleri arasında 109 bin 350 toplam mesajla, 546 bin 750 lira gelir elde edildi.



Türkiye’de ekonomik yetersizlik ve aile baskısı gibi nedenlerle okulla bağlantısını koparmak zorunda kalmış kız çocuklarının yeniden okula kazandırılması için Milliyet’in başlattığı BBOG kampanyasında elde edilen gelirle kız yurtları ve dersliklerin inşa edilmesinin yanı sıra, öğrencilere burs imkânı da sağlanıyor. Kampanya için açılan banka hesap numaralarına yapılan bağış ve tüm faturalı hatlardan 5414’e 5 lira karşılığı gönderilen “BURS” yazılı kısa mesajlarla, kız çocuklarının eğitimine katkıda bulunuluyor.



Kampanyaya olan rekor ilgi, banka hesaplarına yatırılan bağışlarla da kendini gösterdi. ÇYDD’nin banka hesaplarına yapılan bağışlar da, SMS bağışları gibi yaklaşık 100 kat arttı. 13 - 17 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yapılan bağış miktarı 642 bin 186 liraya ulaştı.

23 Nisan 2005 tarihinde başlayan kampanyada bugüne kadar 110 binin üzerinde destekçi tarafından 30 milyon liraya yaklaşan bir kaynak sağlandı. Kampanya kapsamında 28 kız öğrenci yurdu üstlenildi, 10 ilköğretim okulu yapıldı ve 7 bin 156 kız öğrencinin 3 yıllık bursları karşılandı. Maddi destek çalışmalarının yanı sıra kızların sosyal yaşamlarına yönelik faaliyetler, eğitim çalışmaları yürütüldü.





