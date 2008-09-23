'Baba beni Norveç'e gönder'

Norveç hükümeti, kız çocuklarının eğitim olanaklarından daha çok yararlanabilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) 122 milyar Euro'luk mali yardım aktaracağını açıkladı.



Kalkınma Yardımı Bakanı Erik Solheim, yazılı açıklama yaparak, "Kızlara okuma yazma öğrenme fırsatı vermek, onlara yaşam imkanı sunabilmek bakımından en önemli şeylerden biridir. Öğrenme hakkının insanın temel haklarından biri olduğunu unutmayalım" ifadesini kullandı.



Açıklamada, 2 yıl içinde aktarılacak yardımla Norveç'in yıllık olarak eğitime yaptığı mali katkının artırılmış olduğu belirtildi.