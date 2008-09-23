T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Baba beni Norveç'e gönder'

Norveç, kız çocuklarının eğitim olanaklarından daha çok yararlanabilmesi amacıyla UNICEF'e tam 122 milyon Euro'luk mali yardım aktaracağını açıkladı

23 Eylül 2008 03:00

Norveç hükümeti, kız çocuklarının eğitim olanaklarından daha çok yararlanabilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) 122 milyar Euro'luk mali yardım aktaracağını açıkladı.

Kalkınma Yardımı Bakanı Erik Solheim, yazılı açıklama yaparak, "Kızlara okuma yazma öğrenme fırsatı vermek, onlara yaşam imkanı sunabilmek bakımından en önemli şeylerden biridir. Öğrenme hakkının insanın temel haklarından biri olduğunu unutmayalım" ifadesini kullandı.

Açıklamada, 2 yıl içinde aktarılacak yardımla Norveç'in yıllık olarak eğitime yaptığı mali katkının artırılmış olduğu belirtildi.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24