Baba, ağabey ve amca 13 yaşındaki kıza tecavüz etti iddiasıyla tutuklandı

Çorum merkeze bağlı Büyükdüvenci Beldesi'nde 13 yaşındaki A.Ş. adlı kıza, babasının tecavüz ettiği ve kızın hamile olduğu anlaşılması üzerine yapılan DNA testine göre bebeğin baba O.Ş.’den olduğu tespit edildi. A.Ş.’ye ağabeyi ve amcasının tecavüz ettiği iddia edildi. Olayın ardından 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alınıp, mahkeme tarafından da tutuklandı.



13 yaşındaki kızın hamile olduğu anlaşıldı



Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Büyükdüvenci Beldesi'nde geçen yıl Ekim ayında meydana gelen olayda iddiaya göre A.Ş., babası, amcası ve ağabeyinin kendisine tecavüz ettiğini öğretmenine anlattı. Öğretmenin de jandarmaya ihbarı sonrası ortaya çıkan olayın ardından baba O.Ş., ağabeyi A.Ş. ve amcası M.Ş. gözaltına alındı. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan sağlık kontrolünde de kızın hamile olduğu ortaya çıktı.



İlk duruşma



Çorum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Nitelikli cinsel istismar suçlamasıyla haklarında 15 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezası istenen 3 tutuklu sanığın duruşması kapalı gerçekleşti.



DNA testi



Mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu okudu. A.Ş. iki aylık hamileyken yapılan DNA testinde bebeğin baba O.Ş.'den olduğu tespit edildi. DNA testinin ardından kızın da talebi doğrultusunda gebeliğin sonlandırıldığı ifade edildi. Anne G.Ş. ise oğlundan şikayetçi olmadığını, ancak eşinden ve kayınbiraderinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıklar, tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti eksikliklerin tamamlanması ve bazı tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi. Olayın ardından A.Ş.'nin devlet koruması altına alındığı, anne G.Ş.'nin de kentten ayrılarak Ankara'ya yerleştiği ifade edildi.



Barodan açıklama



Çorum Barosu olayla ilgili bugün yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İlimiz Büyükdüvenci Beldesi'nde meydana gelen ve Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden çocuk istismarına yönelik, toplumda infial yaratan olayın takipçisi olacağız. Yasal ve hukuki dayanaklarımız ile Baromuzun sahip olduğu sosyal sorumluluk gereği davaya katılma ve müdahil olma istemimiz bugün itibariyle mahkemeye iletilmiştir. Bu zorunluluğumuz yasaların kurumumuza yüklediği sorumluluklardan ve davada kendisini yeterli şekilde ifade edemediğini düşündüğümüz mağdur haklarının gereği gibi savunulmamasından, bugüne kadar işlemiş yargılama sürecinde derinden yaralanan kamu vicdanının Mahkemede temsil edilmesi gerektiğinden ve adil bir yargılama hakkı sağlanmasını istememizden kaynaklanmaktadır. Gerek bu olay gerekse kadın ve çocuk istismarına yönelik bütün olayların takipçisi olacağımızı Çorum Barosu olarak kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.”