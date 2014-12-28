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Yaşam

Baba adaylarına suni 'doğum sancısı' hizmeti

Çin'de bir hastane, baba adaylarına hamile eşlerini daha iyi anlayabilmesi için 'doğum sancısı seansları' veriyor

28 Aralık 2014 22:02

Çin’in Şandong eyaletinde yer alan Jinan şehrindeki Aima adlı kadın doğum hastanesi, babalara bedava doğum sancısı tattırma hizmeti veriyor. Bazı hamile kadınların kocalarının anlayışsızlığından yakınmalarını dikkate alan hastane, doğum sırasında çekilen sancıları hissetme seansları açtı.

N'olmuş'un haberine göre, hizmet işe söyle işliyor: Önce, adayların karınlarına bir ped yerleştiriliyor. Sonrasında bu ped üzerinden derecesi yavaş yavaş arttırılarak elektrik şoku veriliyor.

5 dakika süren seanslara katılanlardan bazıları, çektikleri acıyı “Kalbim ve ciğerlerim parçalanıyor gibi hissettim” sözleriyle anlatırken, bazıları bu acıya en fazla 1 dakika dayanabildi.

İşte o anlar:

 

 

 

 

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